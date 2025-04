Dólar: precios a la baja e incertidumbre exportadora

Es que aunque muchos hablen de una recuperación relativa del consumo, la fuerte caída del año pasado implica que todavía no se da una reactivación real. Además del dólar, esta situación también impacta en precios ya que si no hay consumo, no es sencillo aumentarlos. Por otro lado, está la situación de los exportadores que hoy tienen un precio de la divisa inferior o similar al blend (según el día) al cual se liquidaban las ventas al exterior y que estaba en $1.120 antes del fin del cepo. Hay que recordar que el campo todavía tiene pendiente liquidar dólares y que no lo ha hecho ni lo hacía debido al retraso cambiario.