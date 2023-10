Día de la Madre y disparada del dólar: comerciantes explicaron qué pasará con los precios

Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria y servicios (CECITyS) advirtieron que los precios de los productos y, especialmente, los que se venderán para celebrar el Día de la Madre, no tienen relación con lo que ocurre con el llamado dólar blue, paralelo o ilegal.

De hecho, su presidente, Adrian Alin, manifestó su preocupación, si se considera que, “en vísperas de una fecha especial como es el Día de la Madre donde el Sector de Comercio, espera ansiosamente poder incrementar sus ventas y así mantener la sustentabilidad del empleo que tanto cuesta mantener, se vea empañada con supuestas corridas de dólar o aumento de dicha divisa en el mercado del dólar blue que es un mercado chico e ilegal”.

Por tal motivo, la CECITyS, “informa a la comunidad que los productos que se venden mantienen el precio estable y las promociones acordadas y con esto poderle brindar una respuesta al consumidor”.

Ventas por el día de la madre/ Foto. Orlando Pelichotti

Algunas promociones por el Día de la Madre

Farmacias y cuidado personal:

- Farmacity, Get The Look y Simplicity:

30% de reintegro en todas las compras con QR con Ualá, de lunes a viernes hasta el 29/12/2023.

El 6, 13 y 20 de octubre, 30% de reintegro en todas las compras realizadas con la tarjeta Mastercard de Ualá.

Farmaonline: 20% de descuento en todas las compras con tarjeta Mastercard de Ualá, todos los jueves hasta el 23/11/2023.

Electrónica:

MacStation: 20% de descuento hasta el 31/12/2023. Sin tope de reintegro.

Baires IT: 20% de descuento usando el código BAIRES20DDM y pagando con tarjeta Mastercard de Ualá, hasta el 15/10/2023. Sin tope de reintegro.

Multipoint: 20% de descuento usando el código MULTI20DDM y pagando con tarjeta Mastercard de Ualá, hasta el 15/10/2023. Sin tope de reintegro.

Smartlife: 10% de descuento usando el código UALICIDAD y pagando con tarjeta Mastercard de Ualá, hasta el 30/09/2024. Sin tope de reintegro.

Indumentaria:

MACU Shop: 10% de descuento usando el código GRACIASUALA y pagando con tarjeta Mastercard de Ualá, hasta el 31/12/2023. Sin tope de reintegro.

Seven Sport: 15% de descuento en Seven Sport, Chelsea, Exit y Top Sport, todos los miércoles hasta el 31/12/2023.

Banco Columbia - Día de la Madre

Ofrecerá descuentos en indumentaria, peluquerías, gastronomía, combustibles y turismo.

Del 02 al 15-10 : 12 cuotas sin interés en toda la tienda Columbia

Del 9 al 15-10: 20 % de ahorro en indumentaria tope $3000

13 y 14-10: 25% de ahorro en peluquerías tope $3000

14 y 15-10: 30% de ahorro en restaurantes y fast food tope $4000

Especial fin de semana largo/️13-10: 20% en combustibles tope $1500

16-10: 20% en combustibles tope $1500

Hasta el 31-03-2024: 6 cuotas sin interés en, Flecha bus, Chevallier, Empresa argentina, Urquiza, La veloz del Norte, Brown, Encon, Zenit

Promociones Banco Comafi

• Tienda Comafi: Hasta el 8 de octubre, 12 cuotas sin interés en productos seleccionados para Comafi UNICO y 6 cuotas sin interés en toda la tienda, para el resto de los clientes.

• Indumentaria – Marcas adheridas: VER, Paruolo, Grimoldi, Push Puppies, Luz de Mar.

Martes 10 y miércoles 11/10

Con Tarjetas de débito Banco Comafi: 30% de reintegro con tope $ 8000 total promoción.

Con Tarjetas de crédito Comafi UNICO: 25% + 6 cuotas sin interés con tope de reintegro $7000 total promoción

Con Tarjetas de crédito Banco Comafi: 20% +3 cuotas sin interés con tope reintegro $5000 total promoción.

• Perfumería Adheridas: Rouge, Juleriaque, La parfumerie

Desde el 8 y hasta el 15 de Octubre, 10% y 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Comafi y Comafi UNICO. Sin tope de reintegro.

• Restaurantes de todo el país: el domingo 15/10, 30% con tarjetas de débito Banco Comafi, tope de reintegro $6000 total promoción.

Beneficios Exclusivo Comafi UNICO

Peluquerías de todo el país: Todos los viernes del mes, 30%, con tarjetas de crédito Comafi UNICO. Tope de reintegro: $6000 por mes.

Style Store: Todos los jueves del mes, 25% y 6 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito Comafi UNICO. Sin tope de reintegro.

