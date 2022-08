La secretaria de Energía, Flavia Royón, enfatizó este sábado en la importancia de fomentar el ahorro y la eficiencia energética. Sin embargo, habló con cautela respecto a la segmentación de tarifas que, aseguró, recién se anunciará oficialmente “la semana que viene”.

“Queremos que el subsidio llegue a quien realmente lo necesita, es una prioridad”, indicó la funcionaria que depende del ministro Sergio Massa, en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, Royón ratificó que no habrá aumento para el nivel de bajos ingresos. Y que, para los sectores medios y altos “que no tengan subsidio”, las subas se darán en tres tramos (ver aparte), a partir de septiembre, y podría ir desde $1200 a $5000.

Por otro lado, fuentes oficiales adelantaron que el retraso en la implementación del nuevo esquema se debe a que intentan definir topes diferenciados por zonas, de acuerdo a los consumos: en las zonas frías se consume más gas y en muchas provincias se consume más electricidad porque no hay servicio de gas natural por redes. Todos esos factores se tendrán en cuenta para definir el nuevo esquema, detalla Infobae.

Desde Energía dieron detalles acerca de la segmentación de tarifas y enfatizaron en la necesidad del ahorro.

Valor pleno de gas, en tres tramos

En el caso del gas, ya hubo una definición -la Resolución 610 de la Secretaría de Energía- sobre cuándo se aplicarán las nuevas tarifas a los usuarios que dejen de recibir los subsidios (los de mayor poder adquisitivo y a los que no hayan completado sus datos el formulario).

El primer aumento se aplicará a los consumos de gas por redes a partir del 31 de agosto. El segundo ajuste gradual, en tanto, se aplicará a los consumos realizados a partir del 31 de octubre y el tercer ajuste será a partir del 31 de diciembre.

Qué pasará con el servicio de agua

En el caso del servicios de agua que brinda la empresa Aysa, ya hubo un incremento de 20% a partir de julio y habrá un 10% acumulativo en octubre (una suba total del 32% para el 2022, por debajo del caso del gas y la electricidad).

En septiembre se comenzará a aplicar la segmentación también para ese servicio, aunque no se definió si se usarán los mismos datos del formulario que se completó para los subsidios de gas y electricidad.

Desde la cartera de Economía dijeron que “se está trabajando intensamente con los equipos para ser claros en el mensaje y llevar tranquilidad a la población".

Ministerio de Economía

El formulario para mantener los subsidios fue completado por los titulares de 9 millones de hogares. Del total, unos 400.000 no cumplieron con algunos de los requisitos para mantener el aporte estatal. Por otro lado, se estima que unos 4 millones de hogares no ingresaron sus datos, posiblemente porque excederían el nivel de ingresos para contar con la tarifa subsidiada o por no contar con información o el canal de acceso para declarar su estado de ingreso.

Desde la cartera de Economía dijeron a La Nación que “se está trabajando intensamente con los equipos para ser claros en el mensaje y llevar tranquilidad a la población, ya que, la actualización de tarifas será en cuotas y afectará solo a los sectores de niveles de poder adquisitivo alto”.

Al mismo tiempo, informaron que el ahorro por el ajuste en tarifas será de $500.000 millones a valores de hoy en doce meses.

En esa línea, el ministro Sergio Massa, dijo que cumplirá con las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sobre el objetivo de déficit fiscal de 2,5% con relación al PBI para este año, en Hacienda creen que hay un desvío de 0,7 puntos. Analistas privados consideran que ese bache es de 1%. “Se acordó ya con todas las jurisdicciones”, señalaron sobre la forma de ahorro sin dar detalles.