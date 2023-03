Daños por clima: hay más de 8.000 productores con ayuda oficial

La contingencias climáticas en Mendoza, con más de 92.000 hectáreas afectadas, generaron que tanto el gobierno nacional como el provincial dispusieran de asistencia para los productores. En total, fueron aceptados 4087 para recibir ayuda por parte de la Nación y 4156 por parte de la Provincia.

Comenzando por la ayuda nacional, se destaca el “Repro”, una asistencia económica para quienes tienen trabajadores registrados pero entraron en una situación de crisis. Fue anunciada una habilitación especial de ese programa por el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando vino a la provincia en noviembre. Durante cuatro meses, el Ministerio de Trabajo se hace cargo del 100% de las contribuciones patronales y hasta el 50% de un salario mínimo (es decir, paga $29.000 a cada trabajador).

En el marco de la Emergencia Agropecuaria, se suspendieron algunas condiciones que rigen para las empresas que soliciten ser incluidas en el programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro), como la presentación de un “plan de crisis” y un balance anual que demuestre la caída en ventas, y se pasó a asistir de manera directa a 515 productores inscritos en diciembre.

Los productores que solicitaron la ayuda en diciembre lo hicieron por un total de 3.000 trabajadores, lo que significó, en una primera instancia, el pago de un total de $300.999.776, por parte del Estado nacional. Se paga $29.000 durante cuatro meses a cada beneficiario.

“El Repro es una asistencia económica que está activa durante todo el año, pero con motivo de la Emergencia, se habilitaron líneas específicas. La primera convocatoria se dio a fines de diciembre, luego hubo dos instancias más, en enero y febrero, para productores con trabajadores registrados”, explicó Gonzalo Navarro, titular de la Agencia Territorial de Empleo del Ministerio de Trabajo.

Actualmente se está pagando a los anotados en la primera inscripción, y a eso se sumarán pronto los trabajadores de otros 1.711 productores que se inscribieron en las convocatorias de enero y de febrero. Los de enero empezarán a cobrar a partir de abril, mientras que los anotados en febrero comenzarían a cobrar en mayo.

Navarro agregó que esto es exclusivo por la Emergencia Agropecuaria porque el Repro funciona con aperturas, y las heladas y el granizo generaron instancias extraordinarias: “Lo trabajamos con el INV y los municipios afectados con la Helada, para que se pudiera acceder al subsidio sin los requisitos que se piden normalmente, porque alguien a quien le afectó la helada hoy, no puede esperar a tener un balance anual”.

Las heladas primero y el granizo después, generaron pérdidas para muchos productores mendocinos. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Otras instancias “especiales” que generaron aperturas del Repro se dieron durante la pandemia, para sectores hoteleros y gastronómicos, y durante los años 2017 y 2018, cuando se produjo una cantidad significativa de cierres de Pymes, según recordó el funcionario, pero hoy “es a cuenta gotas”, y mayormente se está trabajando con las “excepciones”.

En cuanto a la cantidad de productores inscriptos y rechazados, desde el Ministerio de Trabajo afirmaron que no tienen ese número proque AFIP hizo el filtro principal en base a que los productores tuvieran bien registrados a sus trabajadores con su CBU correspondiente. Incluso algunos que presentaron errores en la inscripción de diciembre se volvieron a presentar de manera correcta en enero. Es importante aclarar que el Repro es un subsidio, no un préstamo, y por ende no lo tiene que devolver el productor ni el trabajador.

Por otro lado, sumando también las ayudas a otros 1861 productores sin empleados a cargo, los números del Ministerio de Trabajo indican que en Mendoza se acompaña en total a 4087 productores.

El apoyo del gobierno provincial

La idea explícita cuando se presentaron programas nacionales y provinciales era que la Nación pudiera ayudar a una serie de productores y trabajadores (quienes estaban registrados en AFIP) y que la Provincia ayudara a otros con una situación más precaria. En ese sentido, hay que sumar que el Gobierno de Mendoza viene asistiendo a 4156 productores afectados por contingencias climáticas con alrededor de $1.300 millones.

Esos números corresponden al programa Recuperagro, que se puso en vigencia en diciembre de 2022 por las heladas. Luego, en febrero, se habilitó una segunda edición por el granizo.

El productor con trabajadores registrados o contratistas recibía un incentivo económico de $41.700 (60% de un salario mínimo, vital y móvil) por cada uno y debía completar lo que resta para cubrir la totalidad del salario. Además, se podía sumar a una persona como aprendiz, que también recibía el incentivo de manera directa y sin descuentos.

Desde el Ministerio de Economía de Mendoza comentaron que para la primera edición de Recuperagro se proyectó un costo de $833.760.000 millones y se habían anotado 2.700 productores (en total, ayuda para 4.000 personas, incluyendo ayudantes). Y, en lo que va del Recuperagro 2, se asistió por $491.111.808 a otros 1.456 productores (en total 3.983 personas más). Vale aclarar que la última edición del programa estaba destinada a productores y a contratistas cuyos cultivos no fueran mayores a 20 hectáreas de extensión.

Empresas que contraten nuevo personal pueden ahorrar $69.000

El ministerio de Trabajo tiene otra línea que puede permitir a los empleadores ahorrar dinero en el pago de sueldos y contribuciones patronales durante un año: el programa de inserción laboral está disponible, y de acuerdo con Gonzalo Navarro, permite ahorrar alrededor de $69.000.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El número no es exacto, sino que surge de una simulación, en base a un salario de $83.400 (cercano al Salario Mínimo Vital y Móvil).

“Una micro empresa que haga una contratación sobre un sueldo de $83.400, durante 12 meses se ahorra $52.000 que los pone el Ministerio de Trabajo de la Nación, y un ahorro del 100% de las contribuciones patronales de $17.103,06″, explicó.

La diferencia entre el aporte del Ministerio y el sueldo la debe poner el empleador. Esto permite generar un nuevo puesto de trabajo en blanco, a un bajo costo para empleador durante el primer año.

Cómo funciona el Portal de Empleo

Además del programa de Inserción Laboral, las personas que se encuentren en la búsqueda de un trabajo en blanco, pueden inscribirse portalempleo.gob.ar. En la web podrán encontrar oferta de cursos, “pasantías” (o entrenamientos en empresas por 6 meses) y un modelo de CV.

“La asistencia a los jóvenes viene particularmente bien, entre marzo de 2022 y marzo de 2023, participaron en los procesos de formación para el trabajo y en los entrenamientos e inserciones laborales 15.335 jóvenes en total (entre cursos, pasantías y nuevos puestos de trabajo generados con el aporte de Nación)”, destacó Navarro.

De enero de 2022 a enero de este año, se contaron alrededor de 14.000 participantes, por lo que el funcionario consideró que se observa una curva de crecimiento, tanto en gente interesada en trabajar, como en empresarios que se suman para aprovechar o bien la asistencia en el pago de salarios, o bien, los programas de entrenamiento.

Aportes del Estado Nacional al Trabajador:

En los cursos de formación se accede a incentivos de $25.000

Entrenamientos para el trabajo: se accede a $45.000 por mes

Inserción laboral: salario igual o superior al de un SMVyM, según convenio. El Estado paga una parte y el empleador otra.