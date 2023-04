Cuáles son los 10 productos de supermercado que más subieron sus precios en un año

En marzo, la variación promedio del precio de los alimentos se ubicó en el 7%, aún elevada, aunque descendiendo con respecto al 10% de suba de febrero. En tanto, los aumentos interanuales de los productos de categorías básicas alcanzan los tres dígitos, en comparación con marzo de 2022: bebidas aumentó 11 %; limpieza, 103%; y cuidado personal, 136,7% en promedio.

La consultora Focus Market realiza un relevamiento mensual de 682 productos de diferentes marcas y presentaciones, a los efectos de evaluar la evolución de precios. Entre las 10 categorías de productos que más aumentaron en marzo, con respecto a febrero, se encuentran: huevos (41,8%), caldos (32%), detergente (13%), chocolates (12,6%), desinfectantes (12%), salchichas (11,1%), arroz (10,4%), manteca (10,3%), lavandina (9,9%) y condimentos (9,3%).

En tanto, hay algunas categorías que tuvieron una baja intermensual promedio el mes pasado: pan de molde (-7,3%), cervezas (-3,3%), aceite (-2,8%), Nuggets (-2,4%), pañales (-2,2%), cremas dentales (-1%) y té (-0,6%). De todos modos, en el informe de la consultora aclaran que las bajas responden, en general, a que los productos se encuentran en promoción.

Mientras que, cuando la comparación se extiende a marzo del año pasado, los artículos que tuvieron subas más importantes fueron: azúcar (178,5%), rollo de cocina (155,8%), pastas secas (152,8%), aguas saborizadas sin gas (140,4%), flanes (138,6%), productos capilares (136,8%), papel higiénico (134,9%), hamburguesas (133,2%), jabón de tocador (129,6%) y suavizantes para ropa (129,5%).

“La suba de precios regulados sigue siendo un gran alimentador de la inflación en el mes de marzo, con mayor participación de aumentos de naftas, taxi, Internet y cable. Por su parte, el educación, producto del inicio del ciclo lectivo, e indumentaria y calzado se encuentran dentro de los rubros de mayores incrementos. La inflación promedio se posiciona en 6,7% el mes pasado y llegaría al 21% en el primer trimestre del año”, indicó Damián Di Pace, de Focus Market.

El economista analizó que hay factores macroeconómicos endógenos y una situación exógena que generan mucha incertidumbre sobre la posible evolución futura de la inflación futura. En el frente interno, se sostienen los problemas con el déficit fiscal, que se sigue financiando con emisión monetaria y colocación de deuda en el mercado doméstico. En el frente exógeno, la sequía ha generado estragos a un Banco Central sin reservas, que está generando una restricción muy grande a la importación de insumos y materias primas. A esto se le debe sumar el grado de confianza que puede llegar a convalidar la política económica en un año eleccionario, con tensión dentro del propio frente oficialista de Gobierno.

Por su parte, desde la consultora mendocina Evaluecon plantearon que, si bien en marzo la suba de alimentos y bebidas se desaceleró un poco, con respecto al aumento que había tenido la categoría en febrero, sigue siendo uno de los principales rubros que impulsan la variación general de precios.

Asimismo, detallaron que, más allá de que se trata de un mes estacional, también se registraron incrementos en alquileres, tarifas de servicios públicos, combustibles, prepagas, servicios de Internet y cable, telefonía celular, servicio doméstico, etc. De ahí que estimen que el piso mensual de inflación será de 6% a 7% para el resto del año, en promedio. Esto, debido a que “el gobierno nacional no tiene mucho margen de maniobra en un contexto de una economía desequilibrada, sin plan económico, con falta de confianza y credibilidad”. A lo que se suman la “inercia inflacionaria, la no efectividad de Precios Justos, la emisión monetaria y la devaluación brusca diaria”, entre otros factores.