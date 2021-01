Criptomonedas: ¿Cuándo es el mejor momento para invertir en Bitcoin?

El Bitcoin parece haber encontrado una estabilidad tentadora para los inversionistas y poco a poco se consolida como una opción de resguardo financiero. A punto de completar el mes de enero con una cotización cercana a u$s 30.000, la criptomoneda ha captado la atención de los compradores, pero cuándo es el mejor momento para apostar por él.

Para un inversor que apostó por Bitcoin en 2013 cuando valía apenas 100 dólares, el mejor momento para entrar a ese mercado es cuando “nadie hable de él”. “El mejor momento para comprar Bitcoin es cuando haya sangre en las calles y todo el mundo esté en pánico, cuando nadie hable de él”, dijo el inversor a Business Insider España, aunque prefirió mantener el anonimato.

Mientras la economía mundial se veía resentida por la pandemia de coronavirus, el Bitcoin encontró en 2020 su mejor año, con subas récords, principalmente en el mes de diciembre. Algo que parecería extenderse en este 2021.

Pero su historia ha estado marcada por la inestabilidad y la especulación. En 2019 terminó en torno a los u$s 7.000 y en diciembre de 2018 había llegado a valer u$s 3.250 por cada Bitcoin.

“La gente se olvida de que esta no es la primera burbuja. Hasta que la gente no entienda su tecnología, seguirá siendo algo especulativo”, dijo el experto, quien reconoció que no suele recomendar ni a familiares ni amigos la inversión en el Bitcoin. Mucho menos cuando la cotización del activo en cuestión empieza a moverse de una manera similar a la de una burbuja.

“Cuando nadie quiera tocarlo, ahí es cuando tienes que comprar. No cuando se esté hablando de él”, consideró.

Por último, el inversor anónimo advirtió sobre la seguridad de la inversión: “La única razón por la que le diría a alguien que se implique es esto es porque es importante entender cómo funciona y cómo cuidarlo. Si no utilizas una contraseña o una doble autenticación van a robarte”.

El medio español relata que el hombre fue víctima del robo de 16 Bitcoin a manos de hackers. En 2014 el Mt. Gox japonés, uno de los exchanges más relevantes de la época, debió cerrar abruptamente después de haber caído víctima de piratas informáticos. En total se perdieron 850.000 bitcoin en ese hackeo.