Créditos hipotecarios: la suba del dólar MEP podría complicar a los beneficiarios

Los créditos hipotecarios pasaron de un mercado nulo a uno con movimiento que genera interés y expectativas, pero no termina de despegar. Del mismo modo, ha crecido la cantidad de propiedades aptas para vender a través de esta modalidad por lo que quienes pueden buscan cambiar la cuota de un alquiler por la de un préstamo no dudan en hacerlo. Los referentes del sector celebran esta posibilidad pero advirtieron que la adecuación no ha sido sencilla. Por un lado, porque los bancos han debido adecuarse y capacitar a su personal para tal motivo, por el otro, porque muchas personas no ganan lo suficiente o no poseen los dólares ahorrados para pedir el crédito.