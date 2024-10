¿Cómo funciona Blex? La aplicación que permite cobrar a turistas brasileños al mejor tipo de cambio

Mendoza ha ganado relevancia como destino turístico para los brasileños, gracias al aumento de vuelos directos de Aerolíneas Argentinas, Latam y Gol, así como a la explosión del enoturismo. Por ello, es fundamental que los prestadores de servicios turísticos —incluyendo, bodegas, vinotecas, taxistas y comerciantes— estén preparados para aprovechar las oportunidades comerciales que se presentan. Esto implica “internacionalizar los pagos”, de manera que el uso de reales o pesos argentinos no se convierta en una barrera para concretar ventas.

Para eso, existe Blex, una plataforma que se dedica a internacionalizar los pagos. De acuerdo con Agustín Gándara, cofundador de la misma, “en general, los turistas que se trasladan a otro país suelen llevar efectivo o tarjetas de crédito, ya que las transferencias no son lo más común”, pero este sistema les permite abonar con el celular, sin mayores dificultades, y como están acostumbrados a manejarse en su país.

“Lo que ofrecemos son pagos instantáneos, conocidos como ‘real time payment’, que permiten que los comercios reciban el dinero de forma inmediata, con un coste mínimo relacionado únicamente al cambio de monedas”, comentó.

Existen varios métodos de pagos instantáneos en el mundo. En la mayoría de los países, estos métodos son desarrollados por autoridades centrales. Por ejemplo, en India está el UPI (Interfaz Unificada de Pagos), en Europa se desarrollaron métodos similares y, en Estados Unidos, lanzaron FedNow. En Argentina, el método más conocido es el QR, que -aunque a menudo se asocia a Mercado Pago- es interoperable y permite el uso entre diferentes plataformas.

Ahora bien, en Brasil, el método más avanzado es PIX, desarrollado por el Banco Central de dicho país; ese sistema, en solo cuatro años, ha logrado captar un 40% de las transacciones del país, superando en parte a las tarjetas de crédito y débito. “Esto se debe a que PIX es un sistema seguro, instantáneo y ampliamente integrado en todos los bancos, lo que lo convierte en una opción muy popular”, señaló Gándara.

“Lo que hacemos en Blex es internacionalizar este método de pago. Por ejemplo, un brasileño que visita Argentina puede pagar en un restaurante o bodega utilizando PIX, en lugar de depender del efectivo o tarjetas de crédito. Para que esto funcione, los establecimientos deben estar habilitados para ofrecer este método, y ahí es donde intervenimos. Ofrecemos una aplicación sencilla que los comercios pueden descargar, permitiéndoles aceptar pagos a través de PIX. Estamos regulados por el Banco Central y operamos como un PSP (Proveedor de Servicios de Pago). Lo diferencial es que garantizamos que los fondos se acrediten instantáneamente al comercio”, agregó.

El emprendedor destacó un beneficio para los comerciantes, y es que no pagan comisiones por la transacción. Y la respuesta de los turistas resulta muy positiva, ya que “al ver que pueden pagar con PIX, algo que conocen, lo prefieren”. Por otro lado, al no tratarse de una tarjeta de crédito, no incluye el impuesto adicional o IOF que se cobra por el uso de las mismas a los extranjeros, lo que hace que PIX sea todavía más competitivo.

“En resumen, como plataforma, no cobramos comisiones a los comercios, y facilitamos un tipo de cambio competitivo. Contamos con un tipo de cambio instantáneo, que fluctúa minuto a minuto según el mercado, a menudo siendo más favorable que el tipo de cambio blue”, apuntó Gándara.

Blex: Revolucionando los Pagos en Mendoza para Turistas Brasileños

Sobre la aplicación Móvil

Nuestra aplicación móvil es fácil de usar tanto para individuos como para empresas, permitiendo el control de ingresos y egresos de manera sencilla. Los comercios pueden tener múltiples puntos de cobro, generando QR para los pagos sin complicaciones.Además, la acreditación es instantánea, lo que simplifica la gestión financiera para el comercio.

“Queremos facilitar a los turistas brasileños su experiencia de pago en Mendoza, un destino muy visitado por ellos. Con el uso de métodos de pago como PIX, buscamos no solo beneficiar a los turistas, sino también a los comercios, que pueden ofrecer un servicio más competitivo y atractivo”, indicó el cocreador de Blex.

“Estamos en proceso de expansión, y en eventos como ferias del sector hotelero, mostramos las ventajas de nuestro sistema. La internacionalización de los métodos de pago instantáneos es nuestro enfoque, y estamos comprometidos a proporcionar un servicio que ayude a los comercios a atraer más turistas”, cerró.