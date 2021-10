Cómo aumentar el límite de la tarjeta de crédito y aprovechar los planes para comprar o viajar

El Gobierno con programas como Ahora 12, y PreViaje, promueve gastos que, en la mayoría de los casos superan el salario mensual de cada comprador, y para aprovechar ese tipo de programas de tasa subsidiada o de reintegros, respectivamente, es necesario recurrir al uso de las tarjetas de crédito.

No obstante, según explicó el economista José Vargas, titular de Evaluecon, a Los Andes, el 68% de las familias mendocinas ya superó el límite de sus tarjetas de crédito, y en este escenario, es que muchos se encuentran con que no tienen margen suficiente para financiar compras a largo plazo.

Por otro lado, los bancos realizan evaluaciones automáticas de sus clientes, generalmente trimestrales, y allí tienen en cuenta el cupo total (de $150.000 en general para las familias mendocinas) que les resta para abonar en cuotas, y su capacidad de pago (ingresos), por lo que mientras más saturadas estén las tarjetas, menos límite dispondrá hacia el futuro.

Tarjetas de crédito. Foto: Gustavo Rogé / Los Andes

¿Cómo aumentar el límite de una tarjeta de crédito?

La mayoría de los bancos le permite a sus clientes hacer una solicitud online en este sentido, y si se requiere hacer una única compra, se puede solicitar un “aumento de límite transitorio”, en la sección tarjetas del home banking.

“Este aumento de límite puede durar 30, 60 o 90 días y podés renovarlo siempre que quieras, dependiendo de tu calificación crediticia. Solo aplica a los consumos que hagas en un pago”, explican, por ejemplo, en la web de Galicia.

Si lo que se busca es mejorar el límite por más tiempo, habrá que solicitar un “upgrade”, para ello, se requiere una buena calificación crediticia, y demostrar algún incremento de ingresos al banco al que se le hace la solicitud.

¿Cómo sé cuál es mi historial crediticio?

El Banco Central le permite a cada persona obtener un informe consolidado por clave de identificación fiscal (CUIT, CUIL o CDI) respecto de financiaciones otorgadas por entidades financieras, fideicomisos financieros, entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito / compra, otros proveedores no financieros de créditos, sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía de carácter público y, además, cheques rechazados.

Ingresá desde acá , usando tu CUIL.

Cómo aliviar las tarjetas si extender los límites no es una opción

Después de efectuar un consumo por un alto monto o por un valor que exceda al que habitualmente está acostumbrado cada consumidor, es habitual que la operadora de la tarjeta de crédito que se haya utilizado envíe un correo electrónico ofreciéndole al usuario la posibilidad de “cuotificar consumos”. Si bien se trata de “patear los pagos para más adelante”, puede ser una solución para muchas familias con altos niveles de endeudamiento que necesitan ordenar sus presupuestos de cara a fin de año.

Así, por ejemplo, las tarjetas Visa permiten a sus usuarios pagar con “Plan V”: “Este plan te permite pagar, también, tu resumen de cuenta de cualquier momento del año, en cuotas fijas, en forma automática. Sólo basta con que selecciones el plan que prefieras dentro del simulador de cuotas que figura en tu resumen y pagues el monto exacto de la cuota para que se active automáticamente el Plan V elegido. El saldo restante se cuotificará. Para lograr este beneficio debés realizar el pago mínimo”, se explica.

“Otro dato que debés tener en cuenta es que al servicio podés pedirlo luego del cierre del resumen de tu tarjeta y antes del vencimiento del pago”, agregan.

Lo mismo ofrece Mastercard: “MasterCard Cuotas le permite financiar una o más compras en un pago, tanto en pesos como en dólares. Solo deberá seleccionar los consumos que desea financiar y en qué cantidad de cuotas hacerlo. Se le brindará información sobre la tasa, cargos eventuales y el monto de cada cuota. Si está de acuerdo, se le solicitará su conformidad y podrá disfrutar de la tranquilidad de pagar en la medida de sus posibilidades”.

“Para poder cuotificar consumos, los mismos ya deben haber sido presentados por el comercio. Podrá realizar un plan de cuotificación por día y deberá solicitarlo antes de que cierre su cuenta (si desea conocer la fecha de cierre de su cuenta podrá validarlo en MasterConsultas/Fechas de Cierre, o bien en el último resumen enviado por el banco emisor)”, explican en la web oficial.

“Solo deberá seleccionar el monto y la cantidad de cuotas en las desea realizar el plan de financiación. El pago de la primera cuota le será exigible en el primer cierre posterior al que haya solicitado el plan. En su resumen de cuenta encontrará información de los distintos planes de cuotas a los que puede acceder, para cancelar el saldo a pagar”, cierran.

Diferencias entre pago mínimo, total y parcial de una Tarjeta de Crédito

Según consigna el Banco Nación, el pago total es el saldo total de tus consumos y/o adelantos realizados. El pago mínimo es un importe menor que está compuesto de todos aquellos conceptos que no son financiables, por ejemplo: intereses, cargos y comisiones, adelantos por cajeros automáticos, cuotas del mes, etc. Es decir que si se financió, por ejemplo una heladera, con el pago mínimo se estarán abonando los intereses, pero no una parte de dicho producto, aunque algunas entidades toman entre un 10% y un 15% de lo que cobrarían por el mismo concepto en un pago total.

No obstante, cuando no queda otra opción, y para que tu tarjeta no sea bloqueada, puedas seguir utilizándola normalmente y no caer en mora; todos los meses debes abonar, por lo menos, el importe del pago mínimo. Tené en cuenta que la diferencia entre el pago mínimo y el pago total generará intereses de financiación que deberás abonar en el próximo resumen.

Otra opción de la que disponen los clientes de algunos bancos es el pago parcial, y según se puede leer en la web de BBVA, se trata de un pago superior al mínimo, pero inferior al total. Así la deuda acumulada y los intereses serán mucho menores. Cuanto más se paga, se adeuda menos capital y los intereses disminuyen.