Cepo al whisky: cuánto cuesta ahora una botella y por qué limitaron el ingreso al país

Este 25 de agosto se supo, a través del Boletín Oficial de la Nación, que la Secretaría de Comercio de la Nación, a través de la Resolución N° 1/2022, resolvió unificar en un único anexo (Anexo II) el universo de Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (PA NCM) alcanzadas por la tramitación de Licencias de Importación No Automáticas (LNA).

Esto significa que cambió el estado de 34 posiciones arancelarias, productos que podían importarse libremente y que ahora requerirán de permisos especiales, entre estos se cuentan, se cuentan helicópteros, veleros, maquinas tragamonedas, whisky, placas para minar criptomonedas, fibrones y resaltadores, martillos eléctricos, semen bovino, mouse y teclados, entre otras.

La decisión, va en sintonía con la necesidad de cuidar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), teniendo en cuenta que el saldo de la balanza comercial arrojó déficit por segundo mes consecutivo, en este caso el mismo fue de u$s437 Millones, así como de evitar que los importadores aprovechen el status (libre ingreso de esos artículos) para acceder a dólares oficiales sin una real demanda de esos productos.

Es que se detectó, por ejemplo, en el caso del whisky, salieron de las arcas del Banco Central (BCRA) más de 10 millones de dólares en importaciones de whisky, que es la misma cantidad que se pidió en 2019, asimismo, detectaron un incremento de 1700% en las compras de máquinas tragamonedas (u$s 32,7 millones en julio), de 862% en helicópteros (u$s 9,5 millones), y de 63% en placas de video (u$s 188 millones), entre varios artículos que llegan hasta terminales de pago, bijouterie y fibrones resaltadores. De acuerdo con El Cronista, con estos mecanismos, el Gobierno calcula que se fueron cerca de u$s 800 millones.

Whisky importado, ¿cuánto cuesta ahora, si va a ser más difícil conseguirlo?

A la fecha, un Johnny Walker Black Label de 750 Ml cuesta alrededor de $7.500; y por el mismo precio se puede conseguir un Chivas Regal 12 Años, de Escocia (1 L); y una botella de Chivas Regal 25 años escocés 700 mL, $86.214.

Así, los precios pueden ser tan variados como ocurre con el mercado de vinos y de otras bebidas alcohólicas, según el tiempo de guarda, la marca, y las características especiales de cada bebida, pero seguramente, las dificultades para el ingreso de la bebida también afectarán su valor en un futuro cercano.