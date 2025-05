Celulares: hay que esperar a que impacte la baja de aranceles

El anuncio del Gobierno nacional de que se reducirán los impuestos para los celulares genera expectativa entre los comerciantes. El martes se comunicó de manera oficial que habría una disminución para los aranceles de importación así como de los tributos internos. Pese al entusiasmo, todavía no se publica la normativa ni se reglamenta por lo que aún las nuevas listas de precios no llegan. En este marco, desde distintas casas de electrodomésticos expresaron que no ha habido cambios aunque están atentos a las modificaciones.