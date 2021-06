Aumento la demanda de motos por la cuarentena: ¿Cuáles son las más buscadas y qué precios tienen?

Durante los primeros cinco meses del año, la demanda de motos eléctricas creció un 145% en argentina, de acuerdo con el informe de Mercado Libre, que además mide “intención de compra”. Pero no fueron los únicos vehículos que crecieron en términos de interés del público, sino que las motos de 180 cc mostraron una demanda (visitas) un 525% en comparación a iguales meses del año pasado (enero a mayo).

“El informe revela claramente una preferencia por las motos de menor cilindrada y sobre todo por las eléctricas. Los cambios de hábito impulsados por el contexto se traducen en nuevas tendencias de movilidad: transporte propio y más amigable con el medio ambiente”, expresó al respecto Juan Manuel Carretero, Gerente de Vehículos, Inmuebles y Servicios de Mercado Libre.

Argentina y la región

Entre los resultados revelados en el estudio, de Mercado Libre, se destaca el crecimiento de la demanda de motos eléctricas: durante los primeros 5 meses de este año (enero-mayo), la intención de compra (contactos) en Argentina creció un 145% en comparación al mismo periodo del año pasado, generando un pico en abril del 445% respecto al mismo mes del año anterior.

Este comportamiento también se vio reflejado en otros países de la región como Brasil, que en abril registró un +507% vs. abril del año pasado; Uruguay un +314%, Colombia un +252%; y México un +70% durante el mismo periodo.

¿Qué buscan los argentinos y cuánto cuestan?

Asimismo, si tenemos en cuenta las marcas preferidas de motos eléctricas en cada país podemos ver que en Argentina destaca Sunra.

En motos de esta cilindrada predominó ampliamente la marca Benelli, seguida por Bajaj y SYM con precios que, al mes de mayo, variaban entre los $214.990 y los $394.300, según la marca y modelo.

En términos más generales, la intención de compra de motos nuevas en el país creció un 15% durante el primer cuatrimestre del 2021 en comparación al del año pasado, alcanzando su pico en marzo con un 40%. En mayo cayó un 5% respecto a abril debido a las restricciones sanitarias que dejaron muy pocos días hábiles en el mes.

“Mi moto”, a precio subsidiado

Por otro lado, el Banco Nación ofrece, “condiciones especiales para la adquisición de motos 0km de fabricación nacional con bonificación de tasa a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación”.

Las marcas y modelos de motocicletas disponibles para el programa se pueden consultar en el sitio https://tiendabna.com.ar/mi-moto . El monto máximo a financiar por usuario es hasta $200.000, a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes de la entidad. Ese importe no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (Patentamiento, Fletes, Sellados, etc.).

La gestión de la línea se inicia a través la Web del Banco Nación, dónde el cliente será precalificado, luego podrá reservar la moto mediante el link informado en el correo electrónico, lo cual permitirá el acceso a Tienda BNA.

Tras la reserva deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la Sucursal (solo concurren aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado). Finalmente la comercialización de las unidades se realizará a través de la red de concesionarios adheridos al programa a través de la Tienda BNA.

Respecto a la tasa de interés, para quienes cobren sus haberes a través del BNA, será de 28,5% en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5%.

Una moto de $150.000 pagaría una inicial de $ 6.019,30 en el caso de un cliente que perciba sus haberes en el BNA y para el resto de los clientes la cuota inicial asciende a $7.059,21. Este préstamo sería suficiente, por ejemplo, para una Zanella RX Z7 150 F; o una Keller Stratus Full 150.