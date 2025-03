Advierten que el FMI no desembolsará US$ 20.000 millones sin una "flexibilización cambiaria"

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI , Alejandro Werner , consideró que el nuevo acuerdo que busca el gobierno de Javier Milei con el organismo, y que según el ministro de Economía, Luis Caputo , implicaría desembolsos por US$ 20.000 millones, es una "buena noticia".

Sin embargo, advirtió que el Fondo no realizará esos desembolsos sin una flexibilización cambiaria y la implementación de una estrategia clara para la salida del cepo.

Werner explicó que Argentina tiene compromisos de pago con el FMI por unos US$ 15.000 millones en los próximos tres años y que los desembolsos podrían distribuirse en 2025, 2026 y 2027, dejando US$ 5.000 millones de libre disponibilidad, o bien concentrarse en 2025 y 2026, lo que permitiría disponer de hasta US$ 12.000 millones.