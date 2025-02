Torneo Apertura 2025: la tajante decisión que tomó la AFA ante la inminente ola de calor

Se tratan de encuentros que corresponden a las fecha 4 y 5, que se disputarán entre el 6 y el 13 de febrero. Si bien ningún encuentro cambió de día, si se modificaron horarios, entre los que aparecen los dos clásicos del sábado: River vs. Independiente y Racing vs. Boca .

El partido que se disputará en Núñez, originalmente pautado para las 19:15, se jugará una hora más tarde; mientras que el de Avellaneda comenzará a las 22:15 y terminará después de la medianoche. Hay que decir que estos cambios son para los compromisos del viernes y el sábado, evitando que Banfield vs. Belgrano y Vélez vs. San Lorenzo se jueguen a las 17. Sin embargo, partidos como los de Aldosivi vs. Barracas, Riestra vs. Defensa y Platense vs. Instituto mantendrán el horario original.