Tenis: Novak Djokovic sufrió una dura derrota en Madrid y agudizó su presente

Un golpe durísimo para Nole, que venía de perder la final d e Miami ante Jakub Mensik, de la que por lo visto no pudo reponerse y, que podría precipitar su retiro.

Matteo Arnaldi.jfif

Tras la derrota, Djokovic, de 37 años y ex número uno del mundo, se sinceró y admitió: “Este puede haber sido mi último partido en Madrid. No sé si volveré. Ahora mismo no sé“, dijo con cierta tristeza.