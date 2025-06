Tenis: "No podía ver la pelota por las lágrimas": el calvario de Raducanu y su lucha por sentirse segura

En medio de un regreso esperado al circuito de élite, Emma Raducanu enfrenta una nueva situación alarmante; su acosador, quien ya cuenta con una orden de restricción, intentó acceder al torneo de Wimbledon solicitando entradas mediante el sistema oficial del club. La rápida intervención del All England Club evitó que la solicitud prosperara, pero el hecho encendió nuevamente las alarmas en torno a la seguridad de la tenista británica.

image.png El acosador de Emma Raducanu intentó comprar entradas para Wimbledon. Gentileza.

Raducanu confesó que la experiencia la marcó profundamente: “Vi su cara en el primer punto y pensé que no iba a poder terminar. No podía ver la pelota por las lágrimas”, relató. Desde entonces, su vida diaria cambió: evita exponerse, es más precavida al salir y, según reconoció, no quiere volver a sentirse vulnerable de esa forma.