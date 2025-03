Tenis: Mendoza fue una fiesta con el tenis internacional de menores de Cosat e ITF

En las qualys 32 varones y 32 damas lucharon por tun lugar en el cuadro principal. En tanto en dobles 16 duplas tanto en caballeros como en damas jugaron el capítulo de dobles en juniors.

Ha sido una semana maravillosa para el tenis mendocino. En la final de dobles masculinos, la pareja compuesta por el paraguayo Alvaro Frutos y el argentino Juan Gallego se impusieron al combinado de los argentinos Zenón Esponda y Joseph Hernández por 6/1, 3/6 y (10-8).

En el doble de damas, el binomio integrado por la argentina Sofía Meabe y la peruana Gabriela Pimentel derrotaron a la pareja argentina compuesta por Mia Brayotta y Emily Zornada por 4/6, 6/1 y (10-5).

En singles, la tenista nacional Candela Vázquez se impuso a la jugadora peruana Gabriela Pimentel, por 6/3 y 7/5 y en varones J 100: el venezolano Ignacio de Armas derrotó a Felipe Vázquez de Uruguay, por 7/6 y 7/5,

Cosat en el club Andino

Por otra parte, en el club Andino, se disputó el torneo de la Cosat, J 30 Copa Vendimia, para sub 14 y sub 16 en damas y varones. Hubo casi 260 tenistas participando.

Caballeros: Gano Juan Bazan sub 16, gano Henrique Perrone sub 14. En damas: Pilar Da Silva campeona sub 14 y Caira Delfina Vega campeona sub 16

En sub 16, Juan Bazán derrotó a Joaquín Gaitán por 0/6, 6/3 y 6/3. En damas, Caira Delfina Vega venció a Felicitas Simón 6/2 y 7/5.

En sub 14 varones, Henrique Perrone de Brasil dio cuenta del argentino Facundo Leiva por 6/4 y 6/2. En sub 14 damas, Pilar Da Silva de argentina derrotó a su compatriota María Luz Apas por doble 6/0.

En dobles, sub 16 damas el binomio de Matilde Meinero y Mercedes Zunino de argentina dio cuenta de Nicole Viviany y Delfina Caira Vega por 6/2 y 6/4. En la misma categoría pero en varones, los argentinos Juan Federico y Gabriel Ursini ganaron a Joaquin Gaitán y Tiziano Gómez por 6/3, 4/6 y (10-7).

tenis cosat dos.jpeg Buena cantidad de publico hubo el las instalaciones del Andino tenis Club para presenciar los cotejos del circuito Cosat. Ramiro Gómez

Palabras de los que saben de tenis

Claudio Carobene es el gerente de la Federación Mendocina de Tenis y es el director de ambos torneos que se han disputado durante esta semana. "Estos torneos se juegan después del primer nacional de menores que se juega en marzo en Mendoza. Una vez que terminamos aquel torneo, arrancamos con el de la ITF en el club Hípico y en paralelo el de la Cosat en club Andino. Estos tres torneos inician el calendario deportivo en Mendoza”

Luego Carobene agrega: “Son tres certámenes a nivel menores en Mendoza y se disputan juntos en Marzo, desde el 2021. Antes solo se jugaba el Nacional. Hay tenistas mendocinos en los tres certámenes”.

"Los mejores mendocinos -agregó el dirigente tenístico- perdieron en octavos y son Marcos Sawells e Ignacio Dapas. En tanto, Genaro Bartolucci cayó en cuartos en el Cosat en el club Andino" enumeró Carobene.

Luego el gerente de la FMT dijo: “Para la federación es importante porque son eventos muy grandes de mas de 600 tenistas, y organizar este mega evento nos posesiona como los mejores del interior del pais. Es un trabajo arduo y duro que se hace desde nuestra entidad, porque son muchos ítems que hay que cumplir de la mejor forma posible, como por ejemplo: hay que hacer equipos de trabajo, para hoteles, gastronomía, kinesiólogos y transportes, entre otros.

“El tenis mendocino ha mejorado mucho. Hay más jugadores de todas las edades jugando. A nivel nacional hemos crecido, pero a nivel sudamericano nos falta recorrido, estamos muy lejos de todo y eso pesa. Estamos apuntando al desarrollo de los más chicos en la sub 10 y ahora tenemos dos equipos de varones y uno de nenas en esta categoría, que disputarán pronto un torneo, y por supuesto apoyamos a todos los que compiten en todas las categorías", puntualizó Claudio Carobene.

¿Qué es la Cosat?

La Confederación Sudamericana de Tenis, más conocida como COSAT, es la confederación de asociaciones de tenis nacionales de Sudamérica. Fue fundada el 20 de octubre de 1947.[1] Su sede está en la ciudad de Asunción, Paraguay, y se encuentra afiliada a la ITF.

Es una institución privada, sin fines de lucro, de ámbito regional y rectora de la actividad tenística de Sudamérica, para los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que están afiliados a la Confederación Sudamericana de Tenis.

Tenis cosat.jpeg Gran cantidad de tenistas jóvenes de Sudaméica se juntaron en el club Andino para otra parada en el circuito de la Cosat Ramiro Gómez

¿Qué es la ITF?

La Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) es el organismo máximo del tenis mundial, que tiene como principal objetivo, regular, expandir y llevar este deporte a todo el mundo.

Tiene incidencia en competiciones que van desde los eventos profesionales más destacados como los Juegos Olímpicos, los Grand Slams, la Copa Davis y la Fed Cup, hasta los de nivel de entrada como el ITF World Tennis Tour así como eventos para juniors, veteranos y silla de ruedas.