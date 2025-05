Selección Argentina: el llanto de un jugador campeón del mundo tras volver a jugar un partido oficial

Guido Rodriguez, campeón del mundo con la Selección Argentina , jugador del West Ham United volvió a sumar minutos de titular en la victoria de su equipo por 2-0 tras varios meses de poco rodaje y lo hizo contra el Manchester United en Old Trafford, El Teatro de los Sueños.

Por algo le dicen El Teatro de los Sueños. El mediocampista campeón del mundo sabe de sus altibajos en esta temporada, el cambio de técnico no le sentó bien y luego de 14 partidos en el banco (entrando tan solo a los 89´contra el Everton) volvió a salir de titular. Había sufrido una lesión frente al Fulham el 14 de enero, pero no le impedía ser parte de la convocatoria. No juega un partido competo desde el 28 de septiembre de 2024, en esa ocasión, fue empate 1-1 contra el Brentford.