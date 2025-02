Se enamoró de la mascota de su club, tuvo 2 hijas con ella y hoy dirige uno de los mejores clubes de Alemania

Markus Krösche es Gf4tKICXwAAmnCI.jpg , pero no tanto por su carrera como jugador, sino por su recorrido institucional en varios clubes de prestigio de Alemania. Lo cierto es que hay un detalle de su vida privada que pocos sabes y que está relacionado con la mascota del Paderbon .

Nacido en las divisiones formativas del Werder Bremen , donde no tuvo lugar en la primera división, eligió marcharse a un equipo menor como el Paderborn , en el cual se desempeñó durante toda su carrera, disputando 373 partidos entre 2001 al 2014 .

El Paderborn no solo le dio los mejores años de su carrera a Krösche , sino que le permitió conocer a su gran amor , como lo es Viktoria. Esta es una historia bastante particular, ya que la mujer trabajaba en aquel entonces como mascota del club en los días de partido, bajo el traje del ratón ‘Holli’ .

GRa8S0RXYAAuSRq.jpg Holli, la mascota del Paderborn

Luego, cuando le preguntaron si finalmente se casó con la mascota, el referente del Paderborn sonrió y dijo: “No lo diría así, pero es verdad, sí. Esta es nuestra historia”. Hay que decir que Krösche y Viktoria formaron una gran familia, que hoy cuenta con dos hijas adolescentes, Maya y Clara.

¿Cuál es el presente de Krösche en el fútbol alemán?

“No tenía ninguna habilidad sobresaliente. No tuve buena técnica, no tuve un cabezazo sobresaliente y no fui especialmente rápido”, contó Krösche en la entrevista, donde reveló además que está sorprendido por cómo siguió su carrera tras el retiro.

Esto no es casualidad, ya que tras colgar los botines, se volvió en DT de las juveniles del Paderborn y trabajó como entrenador asistente en el Bayer Leverkusen. Tras esta experiencia volció al club donde conoció a su esposa bajo el rol de director y llevó a ese equipo desde la tercera categoría a la Bundesliga en un corto lapso.

F2wGt2dXYAArBG8.jpg Markus Krösche, CEO del Eintracht Frankfurt

Este logró no pasó desapercibido y fue fichado por el Leipzig y, finalmente, en el Eintracht Frankfurt en donde se convirtió en una pieza clave de sus éxitos recientes, como la victoria en la Europa League en 2022. Dicha consagración le valió un ascenso de director deportivo a director general de "Las Águilas".