Se conoció el grave error que cometieron en el Mundial de Clubes: "Es un absurdo"

El Mundial de Clubes está cada vez más cerca y 32 clubes de todo el mundo se preparan para disputar esta inédita competencia que reúne a los mejores equipos del planeta. Lo cierto es que esta afirmación no es del todo aceptada en Europa.

De acuerdo con el Diario AS, los organizadores de la competición quedaron expuestos al cometer un error no forzado, ya que dos de los cuatro mejores equipos de Europa no estarán en la Copa del Mundo.