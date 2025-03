Se confirmó el motivo de la ausencia de Messi en Inter Miami que pone en riesgo su presencia en la fecha FIFA

Además, el "Jefecito" despejó todas las dudas: “Me guío por lo que me dice el equipo médico, que no tiene ninguna lesión. Tiene fatiga (muscular) por haber jugado tres partidos en seis días, el cambio de clima y muchas situaciones. Queremos cuidarlo y no queremos que agrave esa sobrecarga por eso le dimos descanso sabiendo los riesgos que corríamos porque no tener al mejor jugador del mundo es complicado", cerró el director técnico del Inter Miami.