Se cansó: la fuerte decisión de Fernando Gago con un referente de Boca

En ese sentido, el adiestrador profundizó sobre una decisión que había tomado semanas atrás, dando a entender que ya no hay vuelta atrás. Pensando en la rotación del plantel, Frank Fabra parece haber perdido toda posibilidad de sumar minutos .

Tras participar cerca de 20 minutos en la derrota 2 a 0 frente a Racing en el Cilindro, Fabra no volvió a jugar ni a ser citado por el técnico, que no lo vio bien física y futbolísticamente. Por estas horas, todo se profundizó. En la práctica formal de fútbol previa al duelo con Defensa y Justicia, llamó la atención que no estuvo presente entre los titulares ni los suplentes. Directamente participó de un combinado de juveniles, que sirvieron como sparrings del plantel superior.