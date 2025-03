Rugby: Pampas ganó en Chile y saca chapa de candidato

Síntesis de un gran partido de rugby

Pampas: Javier Corvalán (Francisco Lusarreta), Ramiro Gurovich (Ignacio Bottazzini) y Tomás Rapetti (Gael Galván); Leo Mazzini (Juan Penoucos) y Federico Lavanini; Manuel Bernstein (capitán), Nicolás D’Amorim (Juan Pedro Bernasconi) y Juan Cruz Pérez Rachel; Ignacio Inchauspe (Eliseo Morales) y Estanislao Renthel; Alfonso Latorre (Juan Pablo Castro por expulsión), Justo Piccardo, Bruno Heit, Santiago Pernas (Jerónimo Solveyra) y Francisco Quinn.

Suplentes : Ignacio Bottazzini, Francisco Lusarreta, Gael Galván, Juan Penoucos, Juan Pedro Bernasconi, Eliseo Morales, Jerónimo Solveyra y Juan Pablo Castro.

Entrenadores: Juan Manuel Leguizamón, Nicolás Vergallo y Rodrigo Martínez.

Selknam: Javier Carrasco (Salvador Lues), Raimundo Martínez y Iñaki Gurruchaga (Nahuel Debiassi); Santiago Pedrero y Bruno Sáez (Agustín Toth); Martín Sigren (capitán), Alfonso Escobar (Ernesto Tchimino) y Joaquín Milesi (Augusto Villanueva); Marcelo Torrealba y Juan Cruz Reyes; Federico Kennedy, Nicolás Saab, Matías Garafulic (Benjamín Videla), Clemente Armstrong (Diego Warnken) y 15. Luca Strabucchi.

Suplentes : Salvador Lues, Norman Aguayo, Nahuel Debiassi, Agustín Toth, Ernesto Tchimino, Benjamín Videla, Diego Warnken y Augusto Villanueva.

Entrenador: Jake Mangin.

Primer tiempo: 5m, try de Martín Sigren convertido por Matías Garafulic (S); 9m, try de Justo Piccardo convertido por Estanislao Renthel (P); 14m, try de Joaquín Milesi convertido por Matías Garafulic (S); 18m, try de Bruno Heit convertido por Estanislao Renthel (P); 27m, try de Benjamín Videla convertido por Juan Cruz Reyes (S); 35m, penal acertado por Estanislao Renthel (P).

Incidencias: 14m, tarjeta roja a Alfonso Latorre (P).

Resultado parcial: Selknam 21 vs. Pampas 17

Segundo tiempo: 12m, try de Javier Corvalán convertido por Estanislao Renthel (P); 22m, try de Martín Sigren (S); 26m, try de Eliseo Morales convertido por Estanislao Renthel (P).

Incidencias:

Resultado final: Selknam 26 vs. Pampas 31

Árbitro: Pablo Deluca (Argentina)

Cancha: Centro de Alto Rendimiento de Rugby (Santiago de Chile).