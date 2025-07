Rodrigo Aliendro se despidió de River y escribió una emotiva palabras en sus redes sociales

"Llega el momento de cerrar una etapa muy importante en mi vida , y no es fácil poner en palabras todo lo que significó River para mí", arrancó el Peti. "Esta gran institución fue una casa, un espacio donde continué creciendo no solo como jugador, sino como persona. Siempre lo hice con pasión, con compromiso, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido. A veces salió bien, otras no tanto, pero con la tranquilidad de que siempre entregué todo", continuó.

Embed Aliendro se despidió de River subiendo dos publicaciones de 40 fotos. No usó palabras vacías escritas con chat GPT y puso “”



Me hace mierda, me destruye. Es un tipazo, que se merece lo mejor en su carrera pic.twitter.com/hzvyT3Yyx6 — SpiderCARP (@SpiderCarp23) July 24, 2025

Además agregó: "Tuve la suerte de compartir el día a día con personas increíbles: entrenadores, compañeros, empleados del club, médicos, kinesiólogos, dirigentes, hinchas. Todos dejaron una huella en mí, y a todos les estoy profundamente agradecido". Y cerró: "Me voy con miles de recuerdos, algunos buenos, otros difíciles, pero todos valiosos porque cada momento vivido acá me formó, me enseñó y me preparó para lo que viene: los quiero mucho y los voy a extrañar".