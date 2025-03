River Plate fue una aplanadora pero sólo pudo ganarle 1 a 0 a Atlético Tucumán

Si no fuese porque repitió indumentaria, sería justo que cualquier despistado haya quedado convencido que ante Atlético Tucumán jugó otro equipo. No se trató del River Plate timorato y lento de otros encuentros , sino que hizo gala de la rapidez a la hora de manejar la pelota, y la capacidad para llegar al área rival con mucha gente . De esta forma, peloteó al Decano durante toda la noche.

En el complemento la historia fue similar, para el placer de aquellos esotéricos que ya mencionaban maldiciones, pólvora mojada, arcos cruzados y tantas otras cosas . Motivos no faltaron: Mastantuono tuvo cinco disparos, Borja la misma cantidad (incluyendo un mano a mano y una situación errada abajo del arco), y Meza otras tantas. Todas terminaron contra Durso, o pasando cerca del arco. Una cosa de locos.

Embed ¡GOL DE RIVER! A los 34' ST aparece COLIDIO con un golazo para el 1-0 ante Atlético Tucumán en el Apertura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 9, 2025

Por su parte, Atlético nunca pudo encontrarle la vuelta al adelantado bloque ofensivo local, y se apoyó demasiado en su arquero Tomás Durso, que fue la gran figura de la noche. En ofensiva, apostó por la contra debido a que River le dejó muchos espacios en la lógica desesperación por ir a buscar la apertura del marcador, pero Bajamich, Díaz y Ruiz Rodríguez no convirtieron frente a Franco Armani.

Cuando quedó abajo en el marcador, la visita intentó llegar a la igualdad adelantándose unos metros en el campo, y resolviendo con la mayor rapidez posible, pero no pudo lastimar, por lo que la victoria Millonaria no estuvo en duda.

River Plate tendrá más desafíos en los próximos días, debido a que el sábado 15 visitará a Deportivo Riestra por la Liga Profesional, mientras que el miércoles siguiente debutará ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina. Atlético, mientras tanto, jugará de local el lunes 17 frente a Vélez, y luego visitará a Platense.

River Plate (1): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza; Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán (0): Tomás Durso; Moisés Brandán, Matías de los Santos, Gianluca Ferrari, Juan Infante; Carlos Auzqui, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Leandro Díaz, Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

Datos del partido:

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Monumental.

Goles: ST: 34' Facundo Colidio (R)

Cambios: ST: 12' Ramiro Ruiz Rodríguez y Rodrigo Melo x Bajamich y Acosta (AT), 25' Miguel Brizuela y Kevin López x Sánchez y Nicola (AT), 35' Santiago Simón e Ian Subiabre x Aliendro y Colidio (R), 39' Lautaro Godoy x Brandrán (AT), Giorgio Costantini x Mastantuono (R)

Incidencias: ST: 47' expulsado Santiago Simón por plancha (R)

