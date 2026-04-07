7 de abril de 2026 - 17:15

River debuta en la Sudamericana ante el exigente Blooming de Bolivia: Hora, TV y formaciones

El Millonario vuelve a la Sudamericana tras 11 años con cuatro triunfos al hilo, pero sufre las bajas de Acuña, Salas y Montiel para el duelo en Bolivia.

Blooming vs River Plate por la Copa Sudamericana.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El ciclo de Coudet comenzó de forma inmejorable con cuatro victorias consecutivas, incluyendo una reciente goleada sobre Belgrano en el Monumental. Esta racha positiva le permitió al plantel recuperar la confianza perdida y ahora enfrenta su primera experiencia internacional del año en busca de conservar el arranque perfecto.

tomas galvan
Tomás Galvan artillero de la jornada y figura del partido

Tomás Galvan artillero de la jornada y figura del partido

Las bajas obligadas y las dudas de Coudet en el once

Para este encuentro, el técnico no podrá contar con su base estable completa debido a diversas sanciones y lesiones. Marcos Acuña y Maximiliano Salas están descartados por acarrear suspensiones, mientras que Gonzalo Montiel sigue sin recibir el alta médica por su desgarro. Además, Ian Subiabre es duda tras retirarse con un golpe en el gemelo en el último partido.

Ante estas ausencias, Coudet evalúa alternativas como Juan Fernando Quintero o Kendry Páez para ocupar un lugar en el mediocampo creativo. En la zona de ataque, Joaquín Freitas podría ingresar en lugar de Sebastián Driussi para acompañar a Facundo Colidio. La buena noticia para el conjunto de Núñez es el regreso de Germán Pezzella a la lista y la primera citación del juvenil Tobías Ramírez.

EDUARDO COUDET
Eduardo Coudet, DT River Plate.&nbsp;

Eduardo Coudet, DT River Plate.

Santa Cruz, un escenario sin el fantasma de la altura

A diferencia de otros viajes a territorio boliviano, River no deberá enfrentar los efectos de la altura extrema que suele condicionar el juego. El partido se disputará en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, ubicado a apenas 450 metros sobre el nivel del mar. Esta condición geográfica favorece el estilo dinámico que propone el entrenador desde su llegada al club.

Blooming, bajo la conducción de Mauricio Soria, llega motivado tras golear 5-0 a Guabirá en el campeonato local y buscará dar la sorpresa ante su público. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas instituciones en la historia, ya que no registran antecedentes previos en competencias continentales. El árbitro colombiano Andrés Rojas será el encargado de dirigir este estreno internacional que podrá verse por la señal de DSports.

Posibles formaciones Blooming vs River

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Anibal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero o Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Hora: 21.30

TV: DSports

Árbitro: Andrés Rojas

Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera Costas

Minuto a minuto y estadísticas

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