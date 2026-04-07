River debuta en la Sudamericana ante el exigente Blooming de Bolivia: Hora, TV y formaciones

El Millonario vuelve a la Sudamericana tras 11 años con cuatro triunfos al hilo, pero sufre las bajas de Acuña, Salas y Montiel para el duelo en Bolivia.

River Plate inicia su camino en la Copa Sudamericana 2026 este miércoles frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra. El equipo de Eduardo Coudet llega con puntaje ideal en el torneo local y busca ratificar su gran presente en el debut del Grupo H.

El ciclo de Coudet comenzó de forma inmejorable con cuatro victorias consecutivas, incluyendo una reciente goleada sobre Belgrano en el Monumental. Esta racha positiva le permitió al plantel recuperar la confianza perdida y ahora enfrenta su primera experiencia internacional del año en busca de conservar el arranque perfecto.

tomas galvan Tomás Galvan artillero de la jornada y figura del partido Gentileza Las bajas obligadas y las dudas de Coudet en el once Para este encuentro, el técnico no podrá contar con su base estable completa debido a diversas sanciones y lesiones. Marcos Acuña y Maximiliano Salas están descartados por acarrear suspensiones, mientras que Gonzalo Montiel sigue sin recibir el alta médica por su desgarro. Además, Ian Subiabre es duda tras retirarse con un golpe en el gemelo en el último partido.

Ante estas ausencias, Coudet evalúa alternativas como Juan Fernando Quintero o Kendry Páez para ocupar un lugar en el mediocampo creativo. En la zona de ataque, Joaquín Freitas podría ingresar en lugar de Sebastián Driussi para acompañar a Facundo Colidio. La buena noticia para el conjunto de Núñez es el regreso de Germán Pezzella a la lista y la primera citación del juvenil Tobías Ramírez.

EDUARDO COUDET Eduardo Coudet, DT River Plate. Gentileza. Santa Cruz, un escenario sin el fantasma de la altura A diferencia de otros viajes a territorio boliviano, River no deberá enfrentar los efectos de la altura extrema que suele condicionar el juego. El partido se disputará en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, ubicado a apenas 450 metros sobre el nivel del mar. Esta condición geográfica favorece el estilo dinámico que propone el entrenador desde su llegada al club.