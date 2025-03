Por qué el Barcelona llevará a Taylor Swift en su camiseta

NOTÍCIA @EsportsRAC1



TAYLOR SWIFT és la primera opció per ser l'artista de la samarreta del Barça en el clàssic del maig



L'acord està pendent dels últims serrells



Sobre la taula hi ha hagut diversos noms com el d'Ed Sheeran o el raper Travis Scott #frac1 pic.twitter.com/Wu0pJKec1g