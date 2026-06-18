Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde verlos en vivo (18/6)

Este jueves 18 de junio arranca la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.
Cuatro partidos figuran en el fixture de la segunda fecha de este jueves, con seleccionados de los grupos A y B.
Este jueves 18 de junio arranca la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.
Para hoy, el calendario oficial de la FIFA tiene programados un total de 4 partidos que meterá presión en los duelos para ir definiendo a los clasificados a la siguiente instancia.
La actividad del día estará centrada en los grupos A y B.
A continuación, te presentamos la guía completa con el fixture detallado de hoy: quiénes juegan, en qué horarios de Argentina y cuáles son los canales de televisión y las plataformas de streaming para seguir cada partido en vivo.
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta (Estados Unidos)
12.00 local | 13.00 de Argentina
Transmite DSports, TyC Sports
Estadio SoFi, Los Ángeles (Estados Unidos)
14.00 local | 16.00 de Argentina
Transmite DSports, Telefe, Disney+ Premium
Estadio BC Place, Vancouver (Canadá)
15.00 local | 19.00 de Argentina
Transmite DSports
Estadio Akron, Zapopán (México)
19.00 local | 22.00 de Argentina
Transmite DSports, TyC Sports