18 de junio de 2026 - 00:00

Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde verlos en vivo (18/6)

Cuatro partidos figuran en el fixture de la segunda fecha de este jueves, con seleccionados de los grupos A y B.

Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde verlos en vivo (18/6)

Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde verlos en vivo (18/6)

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Por Francisco Moreno

Este jueves 18 de junio arranca la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

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Para hoy, el calendario oficial de la FIFA tiene programados un total de 4 partidos que meterá presión en los duelos para ir definiendo a los clasificados a la siguiente instancia.

La actividad del día estará centrada en los grupos A y B.

Mundial de la FIFA 2026
Mundial de la FIFA 2026

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A continuación, te presentamos la guía completa con el fixture detallado de hoy: quiénes juegan, en qué horarios de Argentina y cuáles son los canales de televisión y las plataformas de streaming para seguir cada partido en vivo.

Quiénes juegan hoy, jueves 18 de junio: hora y canales en vivo

República Checa (Chequia) vs. Sudáfrica (Grupo A)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta (Estados Unidos)

12.00 local | 13.00 de Argentina

Transmite DSports, TyC Sports

República Checa vs. Sudáfrica
República Checa vs. Sudáfrica

República Checa vs. Sudáfrica

Suiza - Bosnia y Herzegovina (Grupo B)

Estadio SoFi, Los Ángeles (Estados Unidos)

14.00 local | 16.00 de Argentina

Transmite DSports, Telefe, Disney+ Premium

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Canadá - Qatar (Grupo B)

Estadio BC Place, Vancouver (Canadá)

15.00 local | 19.00 de Argentina

Transmite DSports

Canadá vs. Qatar
Canadá vs. Qatar

Canadá vs. Qatar

México vs. Corea del Sur (Grupo A)

Estadio Akron, Zapopán (México)

19.00 local | 22.00 de Argentina

Transmite DSports, TyC Sports

México vs. Corea del Sur
México vs. Corea del Sur

México vs. Corea del Sur

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