Países Bajos y Marruecos ya juegan por un lugar en 8vos de final

Países Bajos y Marruecos afrontan uno de los duelos más interesantes de toda la serie de 16vos de final del Mundial 2026. El escenario es el Estadio BBVA de Monterrey, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.

El emparejamiento de las llaves de la Copa del Mundo arrojó un partido que tranquilamente podría haberse dado más adelante. Dos de las candidatas a dar pelea fuerte se ven las caras en la primera ronda de eliminación directa, lo que decantará en la temprana salida del certamen para una de ellas. Por eso mismo, se espera un trámite electrizante en México.