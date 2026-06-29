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Países Bajos y Marruecos ya juegan por un lugar en 8vos de final

Los Naranjas se miden con los Africanos en el marco de los 16vos de final del Mundial 2026. El escenario elegido es el Estadio BBVA de Monterrey.

&nbsp;Denzel Dumfries de Países Bajos disputa un balón con Ismael Saibari de Marruecos, en un partido de los 16 avos de final del Mundial, que se está jugando en el estadio BBVA en Monterrey de México. &nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El emparejamiento de las llaves de la Copa del Mundo arrojó un partido que tranquilamente podría haberse dado más adelante. Dos de las candidatas a dar pelea fuerte se ven las caras en la primera ronda de eliminación directa, lo que decantará en la temprana salida del certamen para una de ellas. Por eso mismo, se espera un trámite electrizante en México.

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Pa&iacute;ses Bajos vs Marruecos

Países Bajos vs Marruecos

Minuto a minuto y estadísticas de Países Bajos - Marruecos:

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