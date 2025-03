Oscar Ruggeri fue contundente con la Selección Argentina: "Es el ciclo más brillante en la historia"

El gran elogio de Oscar Ruggeri sobre Lionel Scaloni: "No dejan pasar nada" Lionel Scaloni Lionel Scaloni fue elogiado por Ruggeri En declaraciones en el programa en el cual participa, F90, el Cabezón aseguró que el secreto está en la motivación de los futbolistas, que no decae pese a los logros. “Sin dudas es el mejor seleccionado del mundo. Salen a jugar como si no hubieran sido campeones del mundo. Y los pibes que están calentando afuera, entran y no te regalan nada. El que entra lo pone al técnico en una situación difícil. Nos podemos animar a decir que pueden repetir porque tienen hambre. Se matan. Y eso que no estuvo el capitán (Lionel Messi)”, aseguró.

A continuación, elogió el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni para mantener el nivel alto. “Es un placer ver a estos pibes. Es un placer ver a Argentina la verdad. Cuando suenan los himnos y ves la otra camiseta, no sabés lo que va a pasar. Ahora, de la manera que resolvieron todo estos chicos, es increíble. Es increíble la cabeza que tienen. Y es debido al cuerpo técnico, porque hay dos o tres en silencio atrás a los que no se los escucha pero se mueven de una manera que no dejan pasar nada”.

En relación a Raphina, que había calentado la previa y quedó en el centro de las críticas una vez consumada la goleada, Ruggeri opinó: “Y qué va a hablar con el baile que se morfó... Estos tipos, cuando hacen esas declaraciones, en la cancha se tienen que tirar de cabeza. Hacé algo. No tocó la pelota. No la tocó, no gambeteó, le recontra pesó. Le pesó lo que dijo en la previa”.

La inevitable comparación con la Selección de 1986: "Nosotros no jugamos así" image.png Para Oscar Ruggeri, los de Lionel Scaloni superaron a la generación del 86 Lejos de bajarle el precio al ciclo actual, Ruggeri se rindió y declaró que su generación fue superada con creces. “Estos pibes tienen una cabeza que no tuvimos nosotros", comenzó. Luego, explicó: "Nosotros salimos campeones en el 86 y en el 87 jugamos la Copa América y fue mala. En el 89 la jugamos en Brasil y nos ganaron 2-0 con goles de Romário y Bebeto. No jugábamos ni un poquito como en el Mundial que habíamos ganado. La continuidad que tienen estos pibes es para destacarla y felicitarlos"