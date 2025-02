No fue Panenka: el futbolista que jugó con Diego Maradona y creó el penal más icónico de todos los tiempos

A través de las redes sociales, se puede observar un video que comienza con una sombría voz en off: "Praga, verano de 2011. Antonín Panenka, en una entrevista para el número cero de nuestra revista, realiza una sorprendente confesión" , mientras ilustra esto una cadenas sucesivas de imágenes del histórico futbolista. "En privado te lo digo. Esa forma de tirar se la había visto a un compañero del Bohemians en un entrenamiento. No sé si te suena el nombre de Pavel Feberka" , reveló el falso creador, es decir, el propio Panenka.

Lo cierto es que, por expreso deseo de Panenka, la revelación se mantuvo en secreto hasta ahora y en el material se revela la historia de Pavel Feberka, un exfutbolista del Bohemians de Praga en los años 70, quien habría sido el verdadero pionero de este peculiar estilo de lanzamiento.

¿Quién fue Pavel Feberka, el "inventor" de picar la pelota en un penal?

Según la investigación del medio español, formado en el equipo checo, Feberka no consigue la regularidad deseada y en 1975 recala en la Argentina, donde se une a las filas de Excursionistas, con el mote de Pablito Fabio.

Fue en un encuentro amistoso ante Argentinos Juniors que contaba en ese entonces con la presencia de un tal Diego Armando Maradona. "Dicen que el propio Diego expresó en el vestuario tras el encuentro, 'ese Pablito tiene mejor zurda que yo'", relata la revista.

GilWdNYXoAE2Ng0.jpg Diego Maradona en su época en Argentinos Juniors

"Feberka juega a varios amistosos más con Excursionistas. Las crónicas de entonces hablan de un jugador extranjero, de gran habilidad y sangre caliente. Pero como ya sucediera en su república checa natal, justo cuando empieza a ser conocido, va y desaparece. De un día para otro, sin dejar rastro, sin dejar ninguna pista. El auténtico inventor del penal a lo Panenka. Un jugador elogiado por el mismísimo Maradona. ¿Cómo es posible que hasta este momento no hayamos sabido nada de él? ¿Dónde está? Y lo más importante, ¿Quién es realmente Pavel Feberka?", cierra el video dedicado a un héroe desconocido.

Así reaccionó Excursionistas tras el descubrimiento del autor del penal más famoso de la historia del fútbol

Tras la publicación de la otra historia del penal del checo Antonín Panenka, el club Excursionista citó el material audiovisual y anticipó, de alguna manera, lo que se venía.

"No dejemos que los detalles nos impidan disfrutar de una buena historia", reza el club Excursionista a modo de anticipo, en donde se nombra a uno de los jugadores de paso fugaz por el club del Bajo Belgrano.

5d5d5d5d65d6.jpg La reacción de Excursionistas a la historia de Feberka

Hay que decir que medios del todo mundo se han hecho eco de la historia de este desconocido y atestiguan de una persona con los mismo rasgos y virtudes que el descripto, dando fe de haberlo visto dirigir en África, aunque todavía no existen imágenes del creador de un estilo que ha sido replicado por futbolistas de clase mundial.

5d5d5d.jpg El destino de Pavel Feberka es una incógnita.

Incluso La Media Inglesa, un medio de comunicación espalo dedicado al fútbol inglés introdujo más interrogantes a la cuestión, cuando su creador Ilie Oleart, contó que vio el video de Panenka y que el nombre del otro checo "me suena y me lleva a otra historia".

"Hicimos un video donde explicamos que el Sheffield United fue a Argentina a buscar jugadores. Les molaba Maradona, pero hubo un problema y no pudieron ficharlo y se llevaron a Sabella. Bueno, en aquella historia hubo una parte que yo dejé fuera porque me parecía que no aportaba nada al video, que es que se habían llevado a otro tío y a mí me sonaba el nombre, me sonaba el nombre total en el avión no fue solo Sabella, iba este tío", relata el periodista español.

Luego, Oleart remata: "supuestamente es este tío es el mismo de la descripción, es el mismo. Y entonces se fue a Inglaterra. Pero claro, lo he revisado. No fichó nunca por el Sheffield United... supuestamente, a finales de los años 70, llegó a jugar con el Yeovil Town". Se trata de un club inglés con más de cien años de historia, que actualmente se desempeña en la Conference National, quinta división del fútbol inglés.