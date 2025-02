Nicolás Arce sobre su salida de Gutiérrez Sport Club: "Es una lástima. Hay cosas que no se entienden"

Todavía con las sensaciones a flor de piel, el volante dialogó con Dos de Punta, y habló de lo que significa el Celeste en su vida: “ Gutiérrez es mi segunda casa ”, expresó con un incipiente dejo de nostalgia. “Siempre me sentí cómodo. Siempre me brindé al máximo. Estoy agradecido de ser parte de la historia de Gutiérrez. Un club muy futbolero, donde salieron jugadores que pisaron primera, y fútbol internacional. Entonces, la verdad que muy agradecido a los que siempre estuvieron en las malas, porque en las buenas aparece gente que te da un abrazo ”, lanzó con sinceridad.

El diez se mostró contrariado por la decisión que tomó el Perro, de no dejar en sus filas a por lo menos un futbolista que haya logrado el ascenso en el 2024 . “La verdad que es una lástima. Desde el ascenso hacia el presente, la verdad que hay cosas que no se entienden ”, opinó Arce.

Nicolás se distanció de la determinación tomada, y aseguró que haría las cosas diferentes. “Allá ellos los que manejan o los que deciden, no comparto en nada. Tengo mis cosas, siempre lo he dicho y me hago cargo, pero siempre voy a defender a los que se tiran de cabeza, y a los que estuvieron en las malas”.

El mediocampista de 39 años, profundizó sobre el tema, con una inocultable pena en su voz. “En las buenas podemos traer 30 o 40 (jugadores), pero cuando las papas queman los que sacan el pecho son los que verdaderamente la han pasado mal o han estado desde hace tiempo en el club. Son los que saben lo que ha sufrido el hincha. Me duele mucho que hoy no haya nadie, ni el 5% de los del ascenso. La verdad que es una locura”, contó.

De todas formas, ese amor por Gutiérrez transciende la fría actualidad, y el anhelo del jugador siempre será positivo: “Espero le vaya bien por la gente que siempre estuvo. Me llevo amigos, un montón de mensajes buenos y buena predisposición hacia donde voy, así que como dije, que le vaya bien al club y sea un buen año”, deseó.

El Bocha Arce, de Gutiérrez, cubre la pelota ante la marca de un defensor de Academia Chacras. Gentileza: Prensa Gutiérrez Sport Club. El Bocha Arce con su gran amiga, la pelota Prensa Gutiérrez

El futuro de Nico Arce, lejos de Gutiérrez Sport Club:

En cuanto a su futuro, Arce enfrentará por primera vez la experiencia de salir de la provincia, para defender los colores de Germinal de Rawson en el Federal A. “La última vez que fuimos ahí a jugar ahí la pasé mal con el pelo, pero bueno, ya le vamos a pegar un corte para que esté más bajito”, lanzó entre risas.

Su nuevo entrenador será un conocido del fútbol vernáculo: el ex arquero de San Martín Cristian Corrales. “Él fue uno de los que me convenció en cuanto a cómo le gusta jugar y los objetivos que tiene el club”, confesó el Bocha, que según sus propias palabras “No tenía ganas. No me he ido antes, y por la edad, la familia, y un montón de cosas me costaba asumir de que tenía que irme. Me convenció, allá iremos a pelearla”.

La pregunta del millón es si el retiro está cerca, o si todavía queda hilo en el carretel. La respuesta, invita a pensar que sí: "No me voy para relajarme ni mucho menos. Voy a pelearla, siempre dije que tenía ganas de uno o dos años más, y hoy me siento muy bien. Queda brindarme al máximo, ojalá tengamos un buen año y podamos cumplir los objetivos del club”, cerró con firmeza.

El final de su carrera está lejos, pero en Mendoza ya comenzamos a extrañarlo. Sus gambetas, su humildad dentro del campo y el vínculo inquebrantable con su amiga la pelota, por un tiempo no regarán nuestros campos, ni alimentarán a los necesitados ojos del hincha de la provincia. Hasta la vuelta, Bocha.