Newell's despidió a Mariano Soso y sorprendió con la contratación de un DT de la Liga Profesional

Cristian ‘El Ogro’ Fabbiani se trasladó a sus redes sociales, donde expresó un muy sentido mensaje de despedida para Deportivo Riestra, club que d ecidió abandonar para sumarse a las filas de Newell's Old Boys de Rosario .

“Hoy me toca despedirme de este hermoso club que fue mi casa durante tanto tiempo, Deportivo Riestra ¨Gracias¨", comenzó el ex delantero, quien demostró toda su gratitud con el cuadro porteño: “Quiero agradecerle en especial a Víctor, que fue el primero en confiar en mi trabajo cuando nadie más lo hacía, y fue el que me impulso en mi carrera como director técnico en primera división. Gracias a diego Figueroa el manager del club , que siempre estuvo a mi lado y en cada detalle que necesite para estar cómodo en el club , gracias a todos los dirigentes, y a toda la gente que trabaja en la candela sin parar para que Riestra siga creciendo como institución”.