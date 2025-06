Mundial de Clubes: la formación titular de Boca para el debut ante Benfica

Boca arranca su camino en el Mundial de Clubes ni más ni menos que contra Benfica. El debut en un Hard Rock Stadium que promete estar colmado de hinchas xeneizes, también marcará el inicio del tercer ciclo de Miguel Ángel Russo en el club. Y el experimentado entrenador, no contará con Ednson Cavani.

La principal novedad cuando el conjunto de la Ribera salte a la cancha es que no estará el capitán. ¿El motivo? No llegó a recuperarse a tiempo del desgarro en el gemelo y, por precaución, Miguelo no lo arriesgará en el estreno. La intención es que pueda jugar la próxima fecha con Bayern Múnich (24 de junio).