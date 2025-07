Milito habló de la salida de Maximiliano Salas de Racing, que ya firmó con River: "Decepción"

El presidente de Racing Club, Diego Milito, se refirió a la controvertida ejecución de la cláusula de salida del delantero Maximiliano Salas. Milito aseguró que siente “decepción” con sus pares de la entidad de Núñez.

Tras varias semanas de idas y vueltas entre Racing y River, por el jugador correntino, la historia llegó a su fin ayer. Salas decidió abandonar la concentración del equipo de Gustavo Costas en Paraguay, para llegar a Buenos Aires cuanto antes y firmar su vínculo con el "Millonario". Por tal motivo, el delantero no viajó a San Luis para disputar hoy el partido ante San Martín de San Juan.

En la previa del encuentro, el presidente de Racing habló sobre lo sucedido: “Un poco la palabra es decepción. Sobre todo, con River como institución, con su secretario general. No pudieron honrar su palabra. Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto en nuestro fútbol no iban a ejercer la cláusula. La palabra es decepción”.

Diego Milito en @TyCSports — Racingmaníacos (@RacingManiacos) July 2, 2025 "Con el entrenador de River hace más de un año que no lo veo, que no hay diálogo. No soy amigo. Entiendo que es su práctica habitual tal vez llamar a los jugadores. Entiendo que no es el único que lo hace dentro de nuestro fútbol. Yo no lo haría. Cuando nosotros teníamos a un jugador que tenía todo arreglado par que continúe…", afirmó Milito refiriéndose a su relación con el entrenador de River, Marcelo Gallardo.

De esta manera, el presidente de Racing cuestionó el accionar de la dirigencia riverplatense y de Gallardo, que llamó al jugador antes de negociar: “Cada uno actúa de la manera que lo siente. Hablé con mi par de River hace un mes. No pudieron honrar su palabra. Cada uno lo hace de la manera que quiere o entiende. Defendemos al club. El jugador decidió, por su propia voluntad, con River ejecutar la cláusula”.