Mendoza presente en los Premios Olimpia 2025 con cinco representantes

El Círculo de Periodistas Deportivos celebra este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025, el máximo reconocimiento al deporte argentino. La gala se realizará en la Usina del Arte y contará con ternas destacadas, nuevas distinciones y la expectativa por el Olimpia de Oro, que consagrará a la gran figura del año.
La edición número 72 de la tradicional fiesta del deporte argentino se podrá ver en vivo por TyC Sports y tendrá como protagonistas a deportistas consagrados y jóvenes promesas que se destacaron a lo largo de 2025 en distintas disciplinas.
Novedades de la edición 2025
Entre las principales novedades de esta edición se destacan: La incorporación del premio a los Esports. El estreno del Premio Inspiración, que otorgará una beca anual a un deportista ternado que no obtenga la estatuilla de plata.
La creación del Olimpia Infinito, destinado a homenajear trayectorias de atletas fallecidos.
Mendoza presente en los Premios
El deporte mendocino vuelve a destacarse con cinco figuras ternadas:
Agustín Loser, jugador de voleibol, flamante campeón del Mundial de Clubes con Perugia, Italia, y elegido mejor central del campeonato. Este año también ganó la Champions League, donde fue figura.
Martín Mansilla en remo, medalla de oro caampeonato Sudamericano Sub 23 en Asunción en 4 sin timonel y plata en 2 sin timonel.
Santiago Lorenzo, jugador de tenis de mesa de San Rafael.
Mateo Di Leo, campeón de taekwondo.
Las ternas más destacadas
La primera distinción de la noche fue para gimnasta Julieta Lucas, una de las grandes promesas de la gimnasia nacional.
Mientras que la primera emoción y ovación que vivió la gala fue cuando subió al escenario Faustino Oro, quien se llevó el Olimpia de Plata en ajedrez. El prodigioso jugador de 12 años logró su segunda norma de gran maestro y su segunda estatuilla.
Otro de los ovacionados fue el jugador de básquet, Facundo Campazzo, quein
Una noche de emoción y reconocimiento
La ceremonia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, promete ser una velada cargada de emoción, homenajes y reconocimientos, en la que se conocerá al deportista que se quedará con el Olimpia de Oro y será consagrado como la gran figura del deporte argentino del año. Esta edición también refuerza el perfil inclusivo del premio, reconociendo el desarrollo de los atletas más allá de los resultados finales.
Todas las ternas de los Olimpia 2025
Ajedrez: Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez y Kevin Vallejos
Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez y Elián Larregina
Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso y Franco Colapinto
Básquetbol: Facundo Campazzo
Billar: José Oliva, Valentino Oliveto y Luisina Ponzio
Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina y Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez y Kevin Ramírez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano y Agustín Vernice
Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey
Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda y Lucas Vilar
Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca y Hernán Mones Ruiz
Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis y Tobías Giorgis
Esgrima: Isabel Di Tella
Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes
Futsal: Juan Cruz Freijo
Gimnasia: Julieta Lucas
Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González y Emiliano Grillo
Handball: Diego Simonet
Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros y Galo Villavicencio
Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina y Micaela Pacheco
Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats y Iván Llano
Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli y Valentín Perrone
Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein y Ulises Saravia
Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto y Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff
Patín: Facundo Nieva Biza
Pato: Justo Bermudez, Martín Lemme y Facundo Taberna
Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen y Lis García Calderón
Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola
Remo: Santino Menín, Luna Mongelot y Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas
Rugby: Santiago Carreras
Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz
Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz
Tenis: Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
Tiro: Julián Gutiérrez
Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves y Martín Valle
Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco y Agustín Loser
Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna y Catalina Turienzo
Esports: 9Z-Globant, Shinden, Leviatán, Krü, Bestia e Isurus