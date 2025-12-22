Mendoza presente en los Premios Olimpia 2025 con cinco representantes

El Círculo de Periodistas Deportivos celebra este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025 , el máximo reconocimiento al deporte argentino. La gala se realizará en la Usina del Arte y contará con ternas destacadas, nuevas distinciones y la expectativa por el Olimpia de Oro, que consagrará a la gran figura del año.

La edición número 72 de la tradicional fiesta del deporte argentino se podrá ver en vivo por TyC Sports y tendrá como protagonistas a deportistas consagrados y jóvenes promesas que se destacaron a lo largo de 2025 en distintas disciplinas.

Entre las principales novedades de esta edición se destacan: La incorporación del premio a los Esports. El estreno del Premio Inspiración, que otorgará una beca anual a un deportista ternado que no obtenga la estatuilla de plata.

La creación del Olimpia Infinito, destinado a homenajear trayectorias de atletas fallecidos.

El deporte mendocino vuelve a destacarse con cinco figuras ternadas:

Agustín Loser, jugador de voleibol, flamante campeón del Mundial de Clubes con Perugia, Italia, y elegido mejor central del campeonato. Este año también ganó la Champions League, donde fue figura.

Julieta Benedetti, ciclista, campeona en los Juegos Panamericanos de Asunción.

Martín Mansilla en remo, medalla de oro caampeonato Sudamericano Sub 23 en Asunción en 4 sin timonel y plata en 2 sin timonel.

Santiago Lorenzo, jugador de tenis de mesa de San Rafael.

Mateo Di Leo, campeón de taekwondo.

ganadoras Ciclismo. Julieta Benedetti (izquierda) y Delfina Dibella en la prueba contra reloj individual de ciclismo de ruta. SDN/Press

Las ternas más destacadas

La primera distinción de la noche fue para gimnasta Julieta Lucas, una de las grandes promesas de la gimnasia nacional.

Mientras que la primera emoción y ovación que vivió la gala fue cuando subió al escenario Faustino Oro, quien se llevó el Olimpia de Plata en ajedrez. El prodigioso jugador de 12 años logró su segunda norma de gran maestro y su segunda estatuilla.

Otro de los ovacionados fue el jugador de básquet, Facundo Campazzo

Una noche de emoción y reconocimiento

La ceremonia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, promete ser una velada cargada de emoción, homenajes y reconocimientos, en la que se conocerá al deportista que se quedará con el Olimpia de Oro y será consagrado como la gran figura del deporte argentino del año. Esta edición también refuerza el perfil inclusivo del premio, reconociendo el desarrollo de los atletas más allá de los resultados finales.

Todas las ternas de los Olimpia 2025

Ajedrez: Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez y Kevin Vallejos

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez y Elián Larregina

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso y Franco Colapinto

Básquetbol: Facundo Campazzo

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto y Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina y Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez y Kevin Ramírez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano y Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda y Lucas Vilar

Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca y Hernán Mones Ruiz

Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis y Tobías Giorgis

Esgrima: Isabel Di Tella

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes

Futsal: Juan Cruz Freijo

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González y Emiliano Grillo

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre Césped: Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros y Galo Villavicencio

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina y Micaela Pacheco

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats y Iván Llano

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli y Valentín Perrone

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein y Ulises Saravia

Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto y Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff

Patín: Facundo Nieva Biza

Pato: Justo Bermudez, Martín Lemme y Facundo Taberna

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen y Lis García Calderón

Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot y Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas

Rugby: Santiago Carreras

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

Tiro: Julián Gutiérrez

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves y Martín Valle

Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco y Agustín Loser

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna y Catalina Turienzo

Esports: 9Z-Globant, Shinden, Leviatán, Krü, Bestia e Isurus