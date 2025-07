Mendoza enamora: jugó en Vélez Sarsfield y la Selección Argentina, pero eligió la montaña para vivir

En cuanto a lo que implica gestionar el emprendimiento, Falcón aseguró que no es fácil, pero que lo disfruta. “Prioricé calidad de vida. Por suerte salió el proyecto de las cabañas y no es que uno ahora sea millonario, acá tenés que pelearla, afrontar las cosas, obviamente no es lo mismo que en el fútbol que llueve dinero, no tengo el mismo el sueldo que antes, pero uno al ser más grande busca lo que realmente necesita y todo se va acomodando”, contó.