"Me siento dolido y no concuerdo con la decisión": Medrán se fue de Gimnasia, pese a los buenos resultados

“Ayer a la tarde me llamó Fernando Jáuregui para decirme que no querían contar más con nosotros. Acepto la decisión, aunque no la comparto. Teníamos la convicción de seguir peleando el torneo hasta el final”, expresó el entrenador que se acercó en la mañana a despedirse del plantel.

El entrenador destacó que el equipo estaba en una posición privilegiada para pelear el ascenso: “Hoy somos el segundo equipo con más puntos del torneo y todavía tenemos un partido menos. Nosotros estábamos con el compromiso total. Es doloroso, pero parte de esta profesión”, comentó el DT.

Y agregó una reflexión con tono crítico pero respetuoso: “Muchas veces decimos que el fútbol es resultados; hoy no es así. Pero el presidente tendrá sus motivos para tomar esa decisión. Estoy agradecido a la institución, por la manera que me han tratado desde el día que llegué hasta hoy. Pero me siento dolido y no concuerdo con la decisión tomada de cortar el proceso", manifestó el ex arquero de Boca.

Medrán también repasó su paso por el club, donde no solo transformó lo futbolístico, sino también aspectos estructurales:“Cuando llegamos, Gimnasia no sabía hacia dónde iba. Lo encarrilamos. Hoy es un equipo competitivo, con jugadores de jerarquía, y peleando arriba en una categoría muy difícil. No es sencillo sostener eso en el tiempo”, indicó el alineador.

Ezequiel Medrán, el DT del Lobo, clave en el este momento imbatible del equipo. / Gentileza. Ezequiel Medrán deja una huella indeleble en Gimnasia de Mendoza, porque llevó a disputar la final por el segundo ascenso a Primera Nacional en 2024. Final que perdió frente a San Martín de San Juan, 1 a 0. Gentileza.

Un ciclo que dejó huella

El paso de Medrán por el Lobo quedará como uno de los ciclos más importantes de los últimos años: bajo su mando, el equipo llegó por primera vez a disputar una final por el ascenso a Primera División (en 2024, ante San Martín de San Juan). En este 2025, con objetivos renovados y un plantel competitivo, Gimnasia se mantenía como animador de la Primera Nacional.

Ahora será tarea de la dirigencia buscar un reemplazo que tome el timón en la recta final del campeonato, con el objetivo intacto del ascenso. Mientras tanto, el legado de Ezequiel Medrán quedará como el de un entrenador que devolvió protagonismo, orden y ambición a un club que sueña con llegar a lo más alto.

El interinato y lo que viene

Mientras la dirigencia define quién tomará las riendas de cara al tramo final del campeonato, el plantel profesional continuará trabajando bajo las órdenes de Joaquín Sastre, actual manager del club y exentrenador del Lobo. El cordobés se hará cargo de las prácticas esta semana de manera provisoria.

Gimnasia visitará el próximo fin de semana a Colón de Santa Fe, en un partido clave para mantenerse en los primeros puestos de la tabla y seguir soñando con el ascenso.