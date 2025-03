Masters 1000: Novak Djokovic y Jakub Mensik definen el Miami Open

Messi en el Miami Open.jfif

Lionel Messi y Novak Djokovic coincidieron en Miami y convulsionaron al mundo del deporte. El astro argentino vio desde la primera la victoria del serbio. El encuentro derivó en una escena que el propio Nole definió como “conmovedora”.

Jakub Mensik llegó para quedarse

El checo ha firmado un debut de ensueño en una final de ATP Masters 1000 contra su ídolo de la infancia Novak Djokovic, luego de vencer al tercer cabeza de serie Taylor Fritz, con un bombardeo de saques.

El checo logró 25 aces (puntos de saques) y se mostró decisivo en los dos tie-breaks para derrotar al local por 7-6(4), 4-6 y 7-6(4). El jugador de 19 años, que llegó al torneo en el puesto No. 54 del ATP Ranking, es el tercer finalista con peor ranking de la historia del torneo.

Jakub Mensik y Messi.jfif

Mensik reafirma el gran paso adelante a nivel mental que ha dado recientemente. Será la segunda vez que enfrente a Djokovic, por quien ha reafirmado su idolatría.

Se enfrentó a él en Shanghái 2024, pero siente que afrontará este segundo duelo de una manera muy distinta. "Soy un jugador completamente diferente respecto al de aquel partido. Recuerdo que salí a cancha muy nervioso porque no estaba maduro a nivel mental. No dudo que sentiré nervios el domingo, pero creo que seré capaz de gestionarlos mucho mejor. En esa ocasión salí a disfrutar de la experiencia, pero ahora estoy aquí para ganar", sentenció.

Djokovic: "Voy ir por todo"

Messi y Nole.jfif

Nole, a sus 37 años, ha demostrado su capacidad de resiliencia y lo ha demostrado en esta edición del Miami Open, un torneo al que llegó después de enlazar su peor racha desde 2018 con tres derrotas consecutivas.

El vigente No. 5 del PIF ATP Rankings derrotó en la pista central al finalista de la pasada edición Grigor Dimitrov, en la semifinal de más longevo en la historia de los ATP Masters 1000.

Novak Djokovic a la final del Miami Open.jfif

“Después de los Juegos Olímpicos, que fue mi título 99, sabía que cada torneo jugaría por los 100. No pude conseguirlo hasta —espero— este domingo”, advirtió Djokovic. “Voy a ir con todo. No he cedido un set. Estoy jugando muy buen tenis, como hacía tiempo”.

El seis veces campeón, que no participaba en Miami desde 2019, reclama un trono que no conquista desde hace nueve temporadas. Y el próximo domingo intentará convertirse en el jugador con más títulos en el torneo, rompiendo la igualdad que mantiene con Andre Agassi (6). Por ahora, tiene tantas finales como el estadounidense.