14 de marzo de 2026 - 03:14

Luego del Sprint, Franco Colapinto se prepara para la clasificación en China

Tras finalizar 14° en la carrera Sprint, Franco Colapinto buscará mejorar su rendimiento en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1, que se disputará desde las 4 de la madrugada (hora argentina) en el Circuito Internacional de Shanghái, y que definirá la grilla de la carrera principal del domingo

El argentino buscará&nbsp; mejorar en la clasificación que se correrá a las 4 de la madrugada. El piloto de Pilar finalizó en el 14º lugar en la Sprint de Sanghai.

El argentino buscará  mejorar en la clasificación que se correrá a las 4 de la madrugada. El piloto de Pilar finalizó en el 14º lugar en la Sprint de Sanghai.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Tras la disputa de la carrera Sprint, el argentino Franco Colapinto afrontará un nuevo desafío en el Gran Premio de China de Fórmula 1 cuando este sábado se lleve a cabo la clasificación para la carrera principal en el Circuito Internacional de Shanghái.

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La sesión clasificatoria comenzará a las 4 hs de la madrugada en Argentina (15.00 en China) y definirá la grilla de largada para la competencia del domingo, que se disputará a 56 vueltas sobre el trazado de 5.451 metros.

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Franco Colapinto

Franco Colapinto

Colapinto llega a esta instancia luego de finalizar 14° en la carrera Sprint, en una prueba intensa que tuvo como ganador al británico George Russell con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, escoltado por las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

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El piloto de Alpine F1 Team buscará mejorar su rendimiento en la qualy luego de un viernes complicado en el que quedó lejos de su compañero Pierre Gasly, aunque se mostró optimista tras identificar algunos aspectos técnicos del monoplaza que influyeron en la diferencia de rendimiento.

La clasificación será clave para el argentino, que intentará lograr una mejor posición de partida de cara a la carrera principal del domingo en Shanghái

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