Luca Martínez Dupuy: en Godoy Cruz no contaban con su astucia

Esa sagacidad en el área fue la que le permitió desatar el grito sagrado por duplicado, en medio de un lluvioso partido que parecía morir en la mediocridad del 1 a 1 y que iba a estirar una semana más la incertidumbre por hallar al goleador del equipo. Por eso, cuando decimos “desatar el grito sagrado por duplicado”, no sólo nos referimos a que hizo dos tantos.

Pero este texto no hablará del buen presente de Martínez Dupuy desde la llegada de Esteban Solari al banco de suplentes del Expreso, desde donde entró en varios encuentros hasta su explosión en la red rival. Su historia es interesante, y vale la pena retroceder para conocerla.

Hijo del ex defensor argentino Nahuel Martínez, por casualidad del destino Luca nació en San Luis, México, mientras su padre defendía los colores del Real San Luis en junio del 2001. Ese guiño del destino moldeó su personalidad y su sentido de pertenencia.

Es que, a pesar de que su familia volvió tres años después al país para instalarse definitivamente, el joven Luca creció sabiendo que su tierra natal estaba en el país Azteca, y no en Argentina . “Yo nací y a los tres meses estaba en el Azteca mirando a mi papá jugar en el segundo equipo del América" declaró años después.

El atacante nunca olvidó que su país de origen le abrió las puertas a su familia, y lo dejó bien claro. "México hasta el día de hoy nos dio un techo y un plato de comida, estoy súper agradecido y lo mínimo que puedo hacer es dejar la vida dentro de la cancha”, expresó sin miramientos cuando fue citado por primera vez a defender la camiseta del Tri.

image.png El Toro ya debutó en la mayor de México, pero quiere ir por más

Es que, tras ser seguido para disputar el Mundial Sub 20 de Indonesia, rechazó los sondeos de la Asociación del Fútbol Argentino para sumarse a las filas de la Albiceleste, y se decidió por la Selección de México.

En su primera experiencia con el país norteamericano, aseguró: "Hoy estoy acá con este escudo y representando a este país. Voy a dar la vida, voy a dar mi 100% por este país. Me siento muy bien, me tratan muy bien. Entonces creo que estoy muy contento y mientras me siga llamando México vendré acá. Voy a dejar la vida por esta Selección porque tengo este escudo y lo voy a defender a muerte".

Lejos de quedarse con el debut en la mayor en un amistoso contra Bolivia previo a la Copa América de 2024, el Toro sueña en grande, y quiere ser campeón del mundo. “Hoy en día sueño con poder ganar un Mundial con la mayor. Yo voy por todo, quiero ganar todo, ganarle al mejor. Esos son mis objetivos”, lanzó.

De una buena aparición en Rosario Central, a inflar las redes en Godoy Cruz:

image.png De Central pasó a Godoy Cruz, donde ya gritó por duplicado

Paralelamente, Luca Martínez Dupuy hacía su carrera deportiva en Argentina, donde se destacó en las inferiores de Rosario Central, debutando en Primera División de la mano del Kily González en plena pandemia en noviembre de 2020. En total, sumó una envidiable cantidad de 96 partidos, 13 goles y 2 asistencias, y ganó la Copa de la Liga en 2023, hasta que Godoy Cruz posó sus ojos sobre él a finales del año pasado.

El hincha Canalla le guarda un gran recuerdo debido a que con esa camiseta le convirtió un gol a Newell’s Old Boys, cerrando la cuenta de un duro 3 a 0 en mayo de 2021.

Pero no todo fue color de rosas en Rosario, ya que atravesó una complicada lesión de ligamentos cruzados que lo alejó de las canchas desde abril de 2022 hasta finales de enero del año siguiente, cuando regresó en una victoria ante Argentinos Juniors por la mínima. La fortaleza lo ayudó a superar ese obstáculo, y le permitió volver al gol en un triunfo ante River por 3 a 1, nada más y nada menos.

Mientras sueña con el mundial, y con defender los colores del país que lo vio nacer, el hincha de Godoy Cruz se ilusiona con disfrutar la mejor versión de un futbolista que se sacó la mufa y, fiel a su estilo, quiere ir por todo.