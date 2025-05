Lionel Scaloni tuvo que elegir entre Messi y Maradona y no dudó: "El que es bueno, es bueno"

“No todo el mundo es igual. Futbolísticamente, los dos son unos genios y de personalidad, son diferentes, pero son los dos líderes a su manera. Leo lo demuestra de otra forma. En la Copa América 2021 , contra Colombia, cuando tenía el problema muscular, (Messi) entró al vestuario, el fisio lo masajeó y salió a jugar al partido como si no tuviera nada”, siguió Scaloni.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni es el único argentino, que dirige en su país. Los Andes

Luego el entrenador que vive en España reconoció los beneficios y lo que significa entrenar al jugador del Inter Miami: “Con los ganadores es fácil. Cuando vos tenés jugadores que tienen la competencia desde los cinco años y lo único que saben es intentar ganar, es fácil. Lo lleva en su ADN. No le gusta perder ni en los entrenamientos y es eso fundamental. Cuando le das una indicación, siempre tiene las cosas claras. La idea es tratarlo como uno más, sabiendo que no es uno más. Tenés el as en la manga”. sentenció.