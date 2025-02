Lionel Scaloni le tiró la responsabilidad a Messi sobre seguir en la Selección: "En el Mundial que decida él"

El entrenador de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , no se guardó nada, y en las últimas horas dejó varios títulos en el marco de una entrevista con DSports. Entre otros temas, se refirió a la actualidad del país, a su opinión sobre el futuro de Leandro Paredes y a la posibilidad de que Lionel Messi continúe o no en el elenco nacional hasta el Mundial 2026.

Además, aseguró que desea que al presidente Javier Milei le vaya bien: “Yo lo que quiero es que esté bien. Y soy en eso un ignorante, porque no tengo ni idea, y sería un atrevido si opinaría de política porque no tengo ni idea. Lo que quiero es que el que esté sentado ahí, lo apoyemos, porque es nuestro presidente” , opinó.

Metiéndose en lo futbolístico, Lionel dejó en claro que su relación con Paredes es muy especial, y cómo lo valorará si regresa a Boca. “Lo aprecio como mi hermano más que mi hijo porque no hay tanta diferencia. Siempre actuamos igual, con los chicos que pudieron cambiar de club, nosotros no nos metemos. Valoramos otras cosas. Valoramos cómo juegan, me da igual que esté en una liga, club grande o chico . Valoramos el desempeño futbolístico”, aclaró.

Finalmente, el entrenador del conjunto nacional le pasó la pelota a Lionel Messi en relación a si jugará o no el Mundial de 2026. “Leo juega porque es el mejor de todos y va a jugar hasta que él venga y me diga. Es un tema que realmente no me preocupa, quiero que él sea feliz. Que cuando llegue el momento del Mundial, decida él. Yo sé lo que los compañeros quieren que esté él, lo necesitamos, pero eso no significa que tenga que venir a toda costa. El tiene que venir si es feliz. Yo sé que es feliz, pero hay un tiempo y hay que esperar”, expresó.