Liga Profesional: Misael Sosa es nuevo refuerzo de Godoy Cruz: del ascenso al regreso al fútbol argentino

Misael Sosa volvió a convertir y llegó a los seis goles en la temporada con la camiseta del Deportivo Maipú. El volante puntano Misael Sosa fue una de las figuras en el Cruzado en la temporada 2024, durante el ascenso. Los Andes

Sin embargo, su paso por el conjunto limeño no estuvo a la altura de las expectativas. Bajo la conducción del experimentado Paulo Autuori, Sosa no logró consolidarse como titular. A lo largo de 14 partidos jugados, fue titular en 5, marcó 2 goles, sumó 550 minutos en cancha y tuvo una participación en Copa Libertadores con apenas 44 minutos disputados. Aunque mantuvo un 75% de precisión en los pases, su aporte no fue suficiente para afianzarse en el equipo.