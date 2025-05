Liga Profesional: Mauricio Cardillo, "Cualquier rival que nos toque da lo mismo"

WhatsApp Image 2025-05-02 at 17.22.25.jpeg

Los chicos e hinchas de la Lepra no paraban de solicitarle fotos o autógrafos a los jugadores, Cardillo, fue uno de los requeridos de la tarde en el Parque: "He firmado varias camisetas en el día. No me molesta y estoy muy contento que sea así. Esto también lo viví y me gusta", señaló.