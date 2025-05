Fabrizio Sartori, el pibe de los goles claves en Independiente Rivadavia

Sartori convirtió el cuarto gol con la camiseta Azul y atraviesa un momento soñado con el equipo: "Todos los goles han sido de cabeza, menos contra Banfield. Estoy muy agradecido con m is compañeros y el cuerpo técnico que me han ayudado muchísimo. En el vestuario tenemos referentes muy importantes, Lucho Abecasis, Diego Tonetto, Marianelli, Villa, jugadores con mucha jerarquía. El año pasado cuando no jugaba me apoyaba muchísimo en ellos, a quienes me gusta escuchar, porque saben mucho. Estoy muy agradecido". Subrayó.

Fabrizio Sartori.jfif El galleguense gritó su cuarto gol en Independiente. Ramiro Gómez/Los Andes

Fabrizio Sartori hace unos días renovó contrato con la entidad del Parque, sobre su continuidad en la institución explicó: "Estoy feliz de estar en este club. Es una locura lo que nos apoya la gente. La idea es poder disfrutar cada partido con ellos, porque más allá de la clasificación, la gente viene y nos apoya muchísimo. Estoy muy agradecido. Hay muy pocas hinchadas como estas que, más allá del resultado, siempre alientan y siempre cantan. Esta clasificación es para ellos", destacó.

El gol de Sartori fue de palomita en el área chica, el delantero repasó la jugada y el momento: "No sé como se dio. En el primer tiempo también traté de entrar varias veces en el primer palo y no me caía ninguna pelota, entonces me dije: "me voy a quedar parado y voy al segundo palo". Iván Villabalba siempre me reta y dice que tengo que jugar a espalda de los defensores. Le hice caso y se dio", dijo con una sonrisa ancha en su rostro.