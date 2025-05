Liga Profesional: Berti prepara variantes para enfrentar a Independiente de Avellaneda

En lo que va del año, la Lepra y el Rojo no se han enfrentado. Sin embargo, se cruzaron en dos ocasiones el año pasado. Justamente, el debut de los Azules en Primera División fue frente a Independiente de Avellaneda en el estadio del Parque, donde el equipo dirigido por Carlos Tévez se impuso por 1-0 con gol de Ayrton Costa .

El segundo encuentro entre ambos fue el 27 de julio de 2024, nuevamente en el Bautista Gargantini, donde la victoria fue para los mendocinos por la mínima diferencia, gracias a un gol de Sebastián Villa.

Para el duelo del domingo, el entrenador rosarino Alfredo Berti realizaría algunas variantes respecto al once titular que derrotó a Defensa y Justicia en el cierre de la etapa regular del torneo.

Alfredo Berti y sus dirigidos.jfif Prensa Independiente Rivadavia

Las posibles modificaciones Azules

Serían tres los cambios que el técnico implementaría. La modificación más notoria sería la salida del volante Luis Sequeira, quien sería reemplazado por Mauricio Cardillo. Esta variante responde a un cruce entre el jugador y el entrenador durante el primer tiempo del encuentro frente a Defensa y Justicia.

Las otras modificaciones serán defensiva. El central paraguayo Iván Villalba, quien cumplió con una fecha de suspensión, regresaría al once titular en lugar de Leonard Costa. De esta manera, la dupla central quedaría conformada por Sheyko Studer y Villalba. Además, en el lateral izquierdo, Matías Valenti dejaría su lugar a Thomas Ortega.

Alfredo Berti,durante la práctica..jfif El estratega de la Lepra, Alfredo Berti, observa la práctica de sus dirigidos.

Estas serían las modificaciones que realizaría Berti para enfrentar a un Independiente de Avellaneda que llega embalado tras su goleada en Uruguay. El entrenador del Rojo, Luis Vaccari, se refirió al triunfo ante Boston River y al duelo contra los Azules, señalando: “Este triunfo suma, pero el partido que viene es una final en la que uno va a seguir en la competencia y el otro no. Es un partido totalmente diferente a todo lo que venía sucediendo. Por eso creo que lo anterior no influye en ese partido, porque es diferente. A mí me gusta jugar en la cancha de Independiente, con nuestro público y con la gente alentando. Para mí, eso es importante”, aseguró Vaccari.

Mientras que, el entrenador del equipo mendocino declaró respecto al partido en Avellaneda: "Conocemos muy bien a Independiente y lo respetamos, aunque vamos con mucha ilusión de poder hacer un gran trabajo y tener un gran partido", sentenció.

El posible once de Independiente Rivadavia sería el siguiente: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Thomas Ortega, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández, Mauricio Cardillo, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.