José Mourinho está detrás de una figura de Independiente

Cabe destacar que el club turco puso en carpeta a Tarzia por un pedido especifico del entrenador José Mourinho, que estaría interesado en sumar al joven a un plantel que posee nombres pesados, como Sofyan Amrabat (ex Manchester United y Fiorentina), Youssef En-Nesyri (ex Sevilla F.C), Allan Saint-Maximin (ex Newcastle) y Milan Škriniar (ex PSG).