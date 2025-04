La Serie A no respetó el luto del Lecce y el club utilizó su camiseta para protestar: "los valores pisoteados"

La Serie A está en el centro de la polémica cuando el Lecce expuso públicamente la polémica decisión de no aplazar el partido con el Atalanta tras la muerte del fisioterapeuta Graziano Fiorita. A raíz de este suceso el cuadro del sur de Italia tomó una contundente acción de protesta en el fútbol italiano.

Fiorita, que trabaja en el club desde hace 20 años, perdió la vida el pasado viernes, el mismo día en el que estaba previsto jugar el duelo ante el Atalanta . Ante la noticia, el club pidió aplazar el duelo y la Serie A lo reubicó este domingo pese a las protestas de un equipo que amenazó con no presentarse.

Esta acción de protesta no solo quedó en los hechos, sino que el Lecce se trasladó a sus redes sociales para expresar en un comunicado sus sentimientos respecto a la polémica decisión del organismo italiano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OfficialUSLecce/status/1916539216722305172&partner=&hide_thread=false L'U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce. pic.twitter.com/Zaaw3MrsAX — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) April 27, 2025

Luego, el Lecce atacó: "En otros casos igualmente dolorosos se han tomado decisiones más razonables. Surge una jerarquía de muerte basada en el escudo del club afectado, o peor aún, en el papel desempeñado por la persona que muere".

"Graziano Fiorita murió mientras estaba concentrado con el equipo, lejos de su esposa y sus 4 hijos y aún se encuentra a miles de kilómetros de su casa, esperando que el juez autorice su regreso. Este partido no debería haberse jugado hoy, pero todos los intentos de posponerlo han sido rechazados cínicamente. Nos gustaría agradecer al Ministro de Deportes, Andrea Abodi, que hasta el final intentó sin éxito que el partido se disputara en una fecha más adecuada", explicó el Lecce.

GpkmIsoWQAAt-Ur.jpg

"La memoria de Graziano no se honra no presentándose en el campo o haciendo jugar a los canteranos. Jugaremos el partido de los 'valores pisoteados', pero lo haremos vistiendo una camiseta blanca anónima, que no nos representa, sin colores, escudos y logotipos. Volveremos a vestir nuestra camiseta cuando Graziano regrese a casa y sea homenajeado, como se merece, por su gente", sentenció el club que se encuentra a solo 1 punto por encima del descenso y que empató 1-1 en este partido.

¿Por qué se jugó el partido?

La decisión de la Serie A solo se contextualiza en un feroz calendario que no perdona a sus protagonistas, los cuales disputan una infinidad de encuentros por semana, algo que ya había ocurrido el año pasado, cuando falleció Joe Barone, director general de la Fiorentina y se tuvo que aplazar el Atalanta-Fiorentina, que se convirtió en el "partido imposible" porque debido a varios compromisos coperos no pudo recuperarse dentro de la temporada, sino que se completó en junio sin gran parte de las estrellas de este equipo.

GpmsZ3IXsAAJnAX.jpg

Fue precisamente este antecedente en el que se amparó el cuadro de Salento para denunciar el trato desigual de la federación: “Surge una jerarquía de muerte en función del prestigio del club afectado, o peor aún, en consideración del rol desempeñado por la persona que fallece”, sentenciaron.