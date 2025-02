La respuesta de Ronaldo Nazário cuando le preguntaron si Cristiano Ronaldo es el mejor de la historia

En su análisis, el brasileño destacó los logros innegables del astro portugués, reconociendo su impacto en el deporte. Sobre esto, le dijo a ESPN Brasil: “Cristiano tiene una historia fantástica. Ha conseguido cosas maravillosas, ha marcado goles de todas las maneras e incluso cambiando de posición, desde la izquierda, al centro, que no es una cosa fácil”. No obstante, tomó distancia: “Prefiero que la gente hable de mi rendimiento por lo que he hecho, de lo que he sido, a que yo hable de mí mismo”.